Autuações de agentes de mobilidade urbana da Prefeitura estão no alvo dos vereadores após episódio envolvendo multas na Rua 14 com Avenida 28

A Câmara Municipal quer endurecer a fiscalização para verificar o trabalho dos agentes de mobilidade urbana da Prefeitura de Rio Claro. Isso porque, nessa segunda-feira (11), durante obras de suavização de valetas na Rua 14 com Avenida 28, os servidores teriam aplicado multas nos veículos de comerciantes que trabalham no trecho e que estão impedidos de trafegarem no local por conta da interdição da obra. A denúncia foi apresentada pelo vereador Rafael Andreeta (sem partido) na sessão da noite de ontem.

Um requerimento de autoria do parlamentar foi aprovado por todos os demais vereadores questionando a quantidade de multas aplicadas pelos agentes de trânsito nos anos de 2022 e 2023, o total dos valores arrecadados com as autuações e onde estão sendo aplicados os recursos financeiros. Além disso, também pede detalhes do trabalho de um dos agentes de trânsito que estava no trecho citado e que estaria aplicando as multas.

Demais parlamentares também apoiaram Andreeta, como Sivaldo Faísca (União Brasil), Carol Gomes (Cidadania), Alessandro Almeida (Podemos), Serginho Carnevale (União Brasil), Vagner Baungartner (PSDB), Julinho Lopes (PP) e Hernani Leonhardt (MDB). A vereadora Carol, inclusive, sugeriu “copiar” um projeto de lei que existe em Curitiba, capital do Paraná, o qual promove a transparência das contas públicas relativas às multas de trânsito e colocar uma proposta semelhante na Câmara Municipal.

Vale destacar que atualmente o Portal de Transparência da Prefeitura de Rio Claro já tem uma aba exclusiva para “multas de trânsito”. Até a noite dessa segunda-feira (11), segundo levantamento da reportagem do Jornal Cidade, foram arrecadados quase R$ 6,2 milhões em recursos de multas no trânsito do município somente em 2023. O valor é apontado como aplicado na manutenção dos serviços do setor e obras no sistema viário. O Portal também apresenta uma previsão total de se arrecadar este ano R$ 15 milhões.