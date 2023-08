Sessão foi realizada na tarde desta quinta-feira na Câmara Municipal

A Câmara Municipal aprovou no fim da tarde dessa quinta-feira (3), em primeiro turno, o projeto de lei do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) que desafeta a área do aeroporto municipal para colocá-lo à venda futuramente. O texto teve folga na aprovação, com 15 votos favorável, com 4 contrários. O texto segue para segunda votação nesta sexta-feira (4), às 16h, no plenário do Poder Legislativo.

Votaram a favor: Adriano La Torre, Alessandro Almeida, Carol Gomes, Diego Gonzales, Geraldo Voluntário, Hernani Leonhardt, Irander Augusto, Julio Lopes, José Pereira, Luciano Bonsucesso, Paulo Guedes, Serginho Carnevale, Sivaldo Faísca, Thiago Yamamoto e Vagner Baungartner. Votaram contra: Val Demarchi, Moisés Marques, Rafael Andreeta e Rodrigo Guedes.

O prefeito Gustavo estará ao vivo, nesta sexta-feira (4), a 8h40 na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação, para falar do projeto. Acompanhe com imagens no YouTube ou Facebook do Jornal Cidade. Também sintonize na FM 106,1. Leia a reportagem completa sobre o assunto na edição desta sexta-feira no JC, nas bancas.