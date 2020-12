A restrição imposta pelo Governo do Estado de São Paulo para que os dias 1º, 2 e 3 de janeiro estejam sob efeitos da Fase Vermelha do Plano SP de enfrentamento ao coronavírus impactará a realização da posse do prefeito, vice e vereadores eleitos nas Câmaras Municipais de todas as cidades paulistas, incluindo em Rio Claro.

Diante da determinação para que apenas serviços essenciais funcionem nas respectivas datas, cria-se um impasse para a cerimônia que abrirá o mandato do novo chefe do Poder Executivo Gustavo Perissinotto (PSD), seu vice Rogério Guedes (PSL) e os 19 parlamentares da Casa de Leis. Isto porque a recomendação do Centro de Contingência é que as cerimônias de posse sejam realizadas pela internet, com o objetivo de evitar aglomerações e a disseminação da doença e não tenham a presença do público.

Na última semana, porém, antes da nova decisão do Governo de SP, o Poder Legislativo de Rio Claro já havia anunciado medidas em consonância com a então Fase Amarela, que agora não estará mais vigente para o dia 1º. A solenidade estava marcada para se iniciar às 10 horas da manhã e o número de convidados seria limitado com a participação de convidados dos legisladores, imprensa e funcionários.

A sessão de posse será presidida pelo vereador Paulo Guedes (PSDB), por ter sido o mais bem votado entre os eleitos à Câmara Municipal. À reportagem do Jornal Cidade, o parlamentar informou que deverá se reunir novamente na próxima segunda-feira (28) com a Procuradoria Jurídica, Cerimonial e demais setores da Câmara envolvidos na organização do evento para definição de como, por fim, será realizada a cerimônia. Ainda de acordo com Paulo, a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus da Fundação Municipal de Saúde também será consultada. Antes da nova mudança à Fase Vermelha, a Coordenadoria de Segurança da Casa, titularizada pelo servidor Edson Locatelli, oficiou à Câmara para que reveja e restrinja o acesso no dia 1º.