*** Atualizado às 19h55

A Câmara Municipal de Santa Gertrudes suspendeu até o dia 23 de junho os trabalhos após ser confirmado nesta terça-feira (9) um caso de Covid-19 em um vereador que terá a identidade preservada.

Em ato assinado pelo presidente Antônio Carlos Cândido (PTB), nessa terça-feira (9), a declaração de início de quarentena, que começa nesta quarta-feira (10), ocorre por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde da cidade vizinha.

No período, a sede da Casa de Leis será desinfetada e os funcionários estarão trabalhando home office. Com isso, as sessões ordinárias desta terça-feira e do dia 16 de Junho estão canceladas. Mais informações você confere na edição impressa do JC nesta quarta-feira (10).