Ainda é dúvida se obra de nova rotatória no trevo da Viviani vai sair do papel. Concessionária e Artesp analisam estudos.

Na Câmara Municipal, Val Demarchi pressiona para identificação de quem articulou contra obra na rotatória da Viviani

JC revelou que intervenção ainda é dúvida

Investigação para se obter nome ou nomes de responsáveis por articulação que tirou a obra da nova rotatória no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Washington Luís (SP-310), está em andamento na Câmara Municipal. Requerimentos de autoria do vereador Val Demarchi (União Brasil) foram aprovados nessa semana no plenário e buscam reunir provas e informações para se descobrir como ocorreu a mudança durante a formalização da licitação para a contratação de uma nova concessão da rodovia pelo Governo Estadual.

Conforme o JC revelou em março, o contrato assinado pela concessionária Eixo-SP com o Governo de SP não contempla a referida obra, mas sim outro dispositivo semelhante na altura do Km 171, próximo do posto da Polícia Militar Rodoviária, onde existe apenas um condomínio pequeno de empresas. No Km 174, onde está o chamado trevo da Viviani, circulam mais de 30 mil veículos diariamente e faz ligação. Há décadas que se aguarda pela intervenção para dar fim aos inúmeros problemas de trânsito no local.

Os requerimentos do parlamentar solicitam à concessionária Eixo-SP, na pessoa do diretor-presidente Sérgio Santilla, que disponibilize oficialmente a documentação a respeito do trecho. Também, ao diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) os documentos que tem em mãos. Em 2019, uma audiência pública foi realizada em Rio Claro, por intermédio do então deputado estadual Aldo Demarchi, para se debater o edital de licitação para a Rodovia SP-310. Na época, a Prefeitura anunciou, através do ex-prefeito Juninho da Padaria, que havia feito a solicitação para a obra no trevo da Viviani.

Val também protocolou outro requerimento questionando o atual prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) para que informe quais foram as tratativas oficialmente realizadas junto aos órgãos competentes para resolução da questão. Há alguns meses, Gustavo, Aldo, Val e o vereador Serginho Carnevale estiveram em reunião com as instituições, na capital paulista, onde foram informados de que a obra no referido trecho não estava contemplada, mas sim a intervenção no Km 171 – o que foi considerado um erro por todos, já que o local não necessita da implantação de um dispositivo.

Ao JC, em março, o prefeito Gustavo declarou que enviou ofício para a Eixo-SP destacando que pensando em melhorar a mobilidade urbana e a segurança dos motoristas, o município vem há muito tempo pleiteando melhorias em dispositivos, especialmente no quilômetro 174, onde fica o referido trevo, fazendo um apelo para que a empresa modifique o plano de intervenção e contemple o trevo da Viviani. Até o momento não houve retorno da concessionária à Prefeitura.