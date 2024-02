Apostilas para se preparar para o concurso da Caixa estão à venda na Banca da Matriz

A Caixa Econômica Federal abre concurso com mais de quatro mil oportunidades, entre vagas e cadastro reserva. O edital do concurso público 2024 prevê duas mil vagas para Técnico Bancário Novo (TBN), para encarreiramento geral no banco, e duas mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), todas de nível médio. Além destas, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

A instituição organizadora do processo seletivo é a Fundação Cesgranrio e as provas serão realizadas no dia 26 de maio de 2024. As inscrições poderão ser realizadas de 29 de fevereiro a 25 de março no site da Fundação Cesgranrio. Os editais com todos os detalhes de participação e vagas disponíveis por UF/Macropolo/Polo estão disponíveis no site da fundação. Os canais de comunicação da Fundação Cesgranrio são a central de atendimento 0800 701 2028, que funciona das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília/DF, ou o e-mail [email protected]. No caso de técnico bancário novo, o salário é de R$ 3.762,00, com taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. Organizado pela Cesgranrio, as provas estão previstas para acontecer em 26 de maio.

Inscrições devem ser feitas pelo site cesgranrio.org.br a partir de quinta.

Prepare-se

Durante o período de estudos para fazer as provas, os alunos podem contar com o apoio das apostilas elaboradas especialmente para essa disputa. Em Rio Claro, o material está à venda na Banca da Matriz, que fica na Rua 6 com a Avenida 3, na Praça da Liberdade, no Centro.