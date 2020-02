Boeing com pane no trem de pouso sobrevoa RC em baixa altitude

Por volta das 23h dessa sexta-feira (31), uma aeronave de grande porte sobrevoou Rio Claro em baixa altitude e realizou, ao menos três vezes, movimentos circulares (orbitou) sobre a cidade, no indicativo de algum problema durante o voo.

Logo, o fato chamou a atenção de populares e o assunto ganhou as redes sociais, com relatos de internautas que se surpreenderam com o avião realizando as manobras durante à noite.

De acordo com o site Radar Aéreo, trata-se do Boeing 737-4K5(SF), da Modern Logistics, com destino a Manaus (AM), que apresentou possível problema no trem de pouso após decolar do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Modelo da aeronave que sobrevoou Rio Claro

Após dez minutos da decolagem, foi interrompida a sua subida e iniciadas as órbitas sobre o espaço aéreo de Rio Claro. Mediante solicitações, o Boeing 737 retornou a Campinas para a realização de uma passagem baixa, a fim de confirmar se o trem de pouso estava baixado.

Na segunda tentativa, as equipes em terra conseguiram confirmar que o dianteiro e o principal estavam baixados, sendo iniciados os procedimentos de pouso final em segurança da aeronave.