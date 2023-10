Que os livros transportam quem os lê para universos completamente imaginários e criativos não é segredo algum. Agora quando é possível unir literatura de qualidade com tarefas sensoriais que auxiliam no desenvolvimento das crianças, aguça ainda mais o interesse pela leitura. Esta é exatamente a ideia desenvolvida pela bibliotecária aposentada Terezinha Regina Lorenzon Rodrigues, de 70 anos, moradora de Rio Claro.

Com o intuito de ampliar os horizontes e atiçar o interesse dos pequenos, a aposentada está lançando um livro de poesias feito totalmente em feltro e papel com atividades lúdicas. “A ideia é que as crianças ao participarem da leitura, consigam criar as histórias e representá-las com as peças no livro, também todas feitas em feltro. São nove páginas feitas totalmente a mão, com muito capricho e dedicação”, explica Terezinha.

Com um livro de poesias já publicado, a bibliotecária conta que viveu sua vida entre os livros, atuou na Unesp de Rio Claro durante toda sua carreira e foi na pandemia que o interesse pela escrita surgiu.

“Estava muito sozinha na pandemia, todos sendo obrigados a permanecerem dentro de suas casas, então comecei a participar de reuniões de biblioterapia, onde a literatura é utilizada como apoio. Escrevi meu primeiro livro o ano passado e agora estou lançando esse projeto com uma amiga que também é artesã e ama a escrita, Karina Volpe, que será a responsável pela segunda edição deste livro que estamos lançando”, relata.

Terezinha comenta que existem muitos livros voltados ao público infantil no mercado e que o diferencial do seu está na poesia e também na interação com a história. “É um livro sensorial que passa uma vivência diferenciada para as crianças. Quando fui criá-lo, busquei formas de atingir esse público e meu objetivo era fazer com que os pequenos se encantassem com as palavras, mas também tivessem interesse no material. Observo que as crianças gostam de telas, então resolvi transforá-lo em lúdico, aumentando ainda mais o interesse”, conta.

Para comprar o livro, basta fazer contato pelo telefone (19) 99182-7798 ou pelo Instagram @terezinhareginalorenzon.