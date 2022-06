Aproximadamente 470 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que estudam na Escola Municipal Sérgio Hernani Fittipaldi, localizada no Parque São Jorge, foram beneficiados com a aula inaugural do projeto ‘Bem-Estar Animal’. A ação ocorre por meio de lei de autoria do vereador Alessandro Almeida (Podemos) e é colocada em prática pelo Projeto Guarda Educacional (GEDUC).

A aula aconteceu nos períodos da manhã e da tarde e abordou os tópicos: Teoria das cinco liberdades; Bem-estar animal; adoção responsável; guarda responsável; erros mais comuns dos tutores com seus animais; castração; vacinação e identificação animal através da microchipagem ou das famosas plaquinhas de identificação. O objetivo foi a prevenção de maus-tratos contra animais, casos comuns no município de Rio Claro.

Além da presença de autoridades como o prefeito Gustavo Perissinotto e a esposa e primeira-dama Bruna, do secretário-adjunto de Segurança e Defesa Civil Rodrigo Gonçalves, do ouvidor-geral da Guarda Civil de Rio Claro Rodrigo Servidoni, a ação contou com a participação especial do cão Holly e seu tutor GCM Rafael, do Projeto de Cinoterapia “Cão Doutor” .

Holly foi recebido com muito carinho e animação pelos estudantes que puderam acariciá-lo e ter um contato de perto após receberem as orientações das GCMs Gláucia e Rosângela do GEDUC.

Em breve, outras instituições educacionais municipais serão beneficiadas.