SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Embora a votação para definir o eliminado da noite desta terça-feira (14) no Big Brother Brasil 20 ainda esteja em aberto, o Multishow, canal a cabo do Grupo Globo, já dá como certa a saída de Gizelly. A advogada disputa a berlinda contra Babu e Mari.

A grade de programação oficial do canal, disponível no site do Multishow até às 14h desta terça, anunciava que o programa A Eliminação de quinta-feira (16) seria com Flayslane, que deixou o reality no domingo (12), e Gizelly, antecipando a possível eliminação da capixaba.

No programa, Titi Müller, Bruno de Luca e Vivian Amorim conversam com os brothers que deixaram o BBB na semana.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Multishow afirmou que houve um erro no cadastramento das informações do programa no sistema de programação. “O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje, ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha”, diz a nota oficial.