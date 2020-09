A Orquestra Filarmônica de Rio Claro realiza uma nova live neste sábado (dia 12), às 18 horas. Denominada “Imagens do Brasil”, a live – que será transmitida pela TV Claret e redes sociais – terá como palco a fachada da escola técnica Armando Bayeux da Silva, que comemora seu centenário neste mês. Será uma homenagem às cinco regiões do Brasil, com exibições de vídeos mostrando suas belezas.

A regência e os arranjos são do maestro Luciano Filho. As canções serão interpretadas pelas cantoras do “Mulheres Que Cantam e Encantam”, com participação especial de Junior Hartung e da Samuca. O patrocínio da temporada é da Whirlpool.