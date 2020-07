A queda de um balão na rede elétrica na manhã desta quinta-feira (16), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Ambiental e da Elektro. O fato ocorreu na rua 6-A com a Avenida 34-A do bairro Vila Alemã.

De acordo com informações das autoridades policiais, duas pessoas utilizando motos tentaram fazer o resgate do balão, porém com a chegada das viaturas a dupla conseguiu fugir.

Foi necessário fazer a interdição da via para que uma equipe da Elektro retirasse o balão que ficou enroscado nos fios. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a segurança do local, assim como a Guarda Municipal que orientou o trânsito do local.

Polícia Militar Ambiental realizou a recolha do balão.