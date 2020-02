Baep flagra tráfico no Terra Nova

Policiais que integram o 10º Baep, durante patrulhamento pelo bairro Terra Nova, desconfiaram da atitude de um adolescente que estava pela Avenida 2, próximo a uma área verde. O suspeito, ao ver a aproximação da viatura, tentou fugir mas acabou sendo abordado em um local próximo.

Em revista pessoal, em uma das mãos do menor havia a quantia de R$ 121,00 e na outra mão uma sacolinha com 30 eppendorfs contendo cocaína. Com a ajuda dos cães de faro K-9 Thor, K-9 Magia e K-9 Lok foi feita uma varredura pelas imediações e em dois pontos distintos encontrados mais 188 pinos com cocaína, 92 porções de maconha e 14 pedras de crack.

Cães de faro Magia, Lok e Thor auxiliaram na ocorrência

Diante do flagrante o infrator foi levado até a delegacia onde também compareceu uma responsável. O delegado ouviu o menor, fez a autuação de ato infracional e tráfico de drogas e em seguida o liberou.