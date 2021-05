Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio Claro será uma das dezenas de cidades que farão oposição às ações do Governo Federal neste sábado (29). O ato nacional ocorre após recentes manifestações pró-Bolsonaro por todo o País e também no município no início do mês. O protesto ocorre a partir das 9h da manhã na Praça Dalva de Oliveira, na esquina da Rua 14 com a Avenida Tancredo Neves, no Jardim Claret.

Os organizadores levarão faixas pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na justificativa, a atuação do governo frente à pandemia da Covid-19, considerada ineficaz diante das mais de 450 mil vidas perdidas no Brasil. Os manifestantes reivindicam a vacinação em massa com doses suficientes para vacinar toda a população, além de um auxílio emergencial com valor maior para que famílias necessitadas possam se sustentar.

A concentração ocorrerá com distanciamento social. O organização diz que é obrigatório atender às medidas de proteção sanitária com luvas, álcool em gel, máscaras PFF2, face shield, além dos cartazes e água. “Há uma pandemia em curso e um governo que incentiva a propagação do vírus. Dê o exemplo, respeitando a ciência: Mantenha o distanciamento de 2m antes e durante a passeata, não compartilhe objetos, não tire/abaixe a máscara para falar com ninguém”, informam. Henrique Bonaldo e Marcelo Pancher, da organização, falam sobre o evento a partir das 8h na Rádio Jovem Pan News AM 1410.