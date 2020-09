A Fatec de Araras Antonio Brambilla está com inscrições abertas para o curso Gestão de Custos. Gratuito, ele será oferecido em ambiente digital por meio do MS Teams, com aulas ao vivo – as instruções serão enviadas posteriormente aos participantes.

Os cadastros seguem até o dia 25 de setembro no site www.curso-on-line-gestao-de-custos.eventbrite.com.br. A data de início é 26 de setembro e o término, 12 de dezembro. Os encontros serão quinzenais e as aulas on-line serão das 14h às 16h30.

O objetivo do curso é tratar de conceitos relacionados à gestão de custos, abordando as principais metodologias de apuração de custos dos produtos. Serão destacados os aspectos analíticos para o apoio na tomada de decisão e para a formação do preço de venda. Mais informações podem ser obtidas no mesmo site da inscrição: www.curso-on-line-gestao-de-custos.eventbrite.com.br.