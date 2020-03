A Câmara Municipal de Araras decidiu que, por 30 dias, as sessões camarárias serão com portas fechadas e com o número de funcionários reduzido, por conta da orientação de prevenção do coronavírus (Covid-19). As solenidades e as audiências públicas previstas para este período também foram suspensas. As providências partiram do presidente da Casa, Carlos Alberto Jacovetti (REDE).

O público poderá acompanhar ao vivo as transmissões das sessões camarárias às segundas-feiras, a partir das 19h, pela TV Câmara no Canal 4 da NET, pela Rede Opinião de TV, pela Rádio Araras FM 107,7, além do site, Facebook e Youtube da Câmara Municipal de Araras.

Também por determinação do parlamentar, o expediente da Câmara durante a semana irá funcionar com o número de funcionários reduzido e de portas fechadas, sem atendimento à população, que poderá entrar em contato pelo telefone 3543-3300 ou diretamente com os vereadores.