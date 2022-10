O Misha Piatigorsky trio é composto por Misha Piatigorsky (piano, teclados, composições), Jackson Lourenço (baixo) e Mauricio Zottarelli (bateria). A apresentação única acontece gratuitamente na segunda (17), às 20 horas, na Rua 4, 583, entre as avenidas 11 e 13, Centro.

Nascido em Moscou, Piatigorsky imigrou para os Estados Unidos aos oito anos de idade. Concluiu seu bacharelado na Rutgers University sob supervisão de Kenny Baron, e seu mestrado na Manhattan School of Music. Aclamado pelo Boston Globe como um artista que “mescla os mundos pop e jazz de forma extremamente bela”, Misha Piatigorsky tem em sua música uma mistura de melodias poderosas e uma sensibilidade harmônica incomum, o que dá ao seu som uma dimensão profundamente pessoal e cosmopolita, refletindo sua experiência como um Russo-Judeu que imigrou e cresceu na América do Norte urbana.

Sobrinho-neto do violoncelista lendário Gregor Piatigorsky, ele teve crescimento internacional seguido de aclamação internacional, e trabalha na cidade de Nova Iorque no avanço do jazz moderno além dos padrões. Ele toca em concertos solo e lidera vários projetos incluindo o Misha Piatigorsky trio, The Sketchy Orkestra – seu grupo inovador com cerca de 20 pessoas- e seu mais recente projeto chamado The Daddy Rabbit, uma performance inclusiva no estilo “thater-in-the-round” speakeasy. (a banda se situa no meio do espaço e o público fica em volta).

Além das performances, Misha se dedica na produção de álbuns, composição para seus grupos e também outros artistas, e leciona cursos e masterclasses em composição e performance. Misha é ganhador do Thelonius Monk Composers Competition (2004) e passou oito anos trabalhando como pianista e diretor musical do lendário vocalista de jazz Mark Murphy. Ele também está presente em inúmeras trilhas de filmes, como How I Fell in Love with a Gangster, Chaos Theory, Pretty Persuasion, Victory Over Darkness, RX, and Danika.

A apresentação acontece por meio da Casa Sustentável, Arte e Encanto Quatro Estações (grupo de artesãs, parceiro da Casa de Cultura), Orquestra Filarmônica e Prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria Municipal da Cultura.