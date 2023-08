Bebidas apreendidas durante a operação realizada em Rio Claro. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Rio Claro

A Polícia Civil de Rio Claro realizou nesta quarta-feira (23) uma grande apreensão de bebidas adulteradas. A investigação teve início no mês de maio, quando um homem foi detido com bebidas do gênero. A partir desse momento, o celular do investigado foi apreendido e, através de minuciosa investigação, a Polícia Civil conseguiu chegar até um distribuidor na cidade de Cosmópolis (SP), onde a equipe local cumpriu, na manhã de hoje, mandado de busca e apreensão, e também de prisão. De lá, regressou com um carregamento dessas bebidas. De acordo com informações, são centenas de garrafas de diversas marcas já prontas para a venda, entre whiskys, vodkas, conhaques, além de recipientes vazios aptos para serem envazados.

Bebidas apreendidas durante a operação realizada em Rio Claro. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Rio Claro

À reportagem, foi informado que havia duas pessoas na delegacia, sendo que uma encontrava-se detida, e a outra, de forma voluntária, se apresentara. A primeira, o proprietário das garrafas; a outra, que fora apreendida, primo do investigado, e que, ao que tudo indica, atuava na distribuição, uma vez que é proprietária de uma empresa de entrega. Entretanto, de acordo com o informado, provavelmente tinha ciência quanto às adulterações. As empresas afetadas, através de suas assessorias, devem, em breve, emitir notas, inclusive contendo os cuidados necessários aos que consomem esses artigos e de que modo verificar no rótulo quando da compra. O acusado será enquadrado no Artigo 272, falsificação de produtos, cuja pena varia de quatro a oito anos de prisão.