Após fortes chuvas, reparos em bocas-de-lobo e asfalto são feitos em Araras

Ramon Rossi

As fortes pancadas de chuva dos últimos dias danificaram algumas estruturas em Araras e a Prefeitura vem realizando uma força-tarefa para fazer reparos e limpeza de ruas e avenidas.

Além dos serviços de tapa-buracos, com utilização de massa asfáltica fria, equipes estão fazendo manutenção em bocas-de-lobo, bueiros, galerias de águas pluviais e sarjetas.

Em janeiro, segundo informações do Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras), Araras já registra 253,4 milímetros de chuva – índice acumulado desde o início deste mês. O dia 10 foi o mais chuvoso até o momento, com 100,8mm, de acordo com medição da Defesa Civil de Araras.