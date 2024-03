Fundado em 1988, o AACRC possui um acervo histórico de publicações sobre antigomobilismo, além de veículos quase centenários

O Antigo Auto Clube de Rio Claro-SP foi fundado em 28/03/1988. O clube teve início com a reunião de amigos proprietários de carros antigos, Carlos Frederico Stivalli, Carlos Muller, Clério Sanchez, José Antonio Vassoler e Silas Soares de Carvalho em suas casas. Após as primeiras reuniões e ingresso de novos sócios, foi realizada a Primeira Exposição de Autos Antigos, em 1988, no Centro Social João Rehder Neto. Com o sucesso do evento, as reuniões passaram a ser realizadas no próprio Centro Social posteriormente numa pequena sala debaixo das arquibancadas da piscina municipal, situada no Ginásio Municipal de Esportes. Em julho de 1993 foi transferido para a atual sede social na Praça Fausto Santomauro, na Avenida Visconde do Rio Claro, lugar conhecido pelos rio-clarenses como “Castelinho”.

Em três décadas, tornou-se referência nacional. É um dos mais antigos do país e um dos únicos homologados pelo DENATRAN para fazer avaliações e certificação de originalidade de veículos antigos para fins de obtenção de placa preta. Para obtê-la, é necessário que o veículo tenha a partir de trinta anos de fabricação e seja aprovado na avaliação de originalidade (no mínimo 80%). Na avaliação contemplam-se itens como estado de conservação, e ter suas características originais preservadas, sendo que alguns itens específicos quando não originais do modelo são eliminatórios do processo de obtenção da placa preta.

O clube tem objetivo cultural e beneficente, visto que nos eventos são arrecadadas doações de alimentos que são revertidas a instituições assistenciais. Visa conservar a memória do automobilismo, através da preservação de veículos clássicos, antigos ou raros. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos e que mantém uma vasta literatura e acervo técnico sobre automobilismo e antigomobilismo. Estão disponíveis para consulta edições da revista Quatro – Rodas desde a década de 60, catálogos diversos, vários exemplares da revista italiana Quatroruotte, além de muitos livros.

Estão instalando grades ao redor da sede. carinhosamente chamada de “Castelinho”

Nas reuniões os associados (em torno de 70) dispõem, quando necessitam, da assessoria do departamento técnico no que tange às orientações para restauro e manutenção dos veículos. As reuniões acontecem toda sexta-feira, a partir das 20h30, na sede social e são abertas ao público, independentemente de possuir um veículo antigo. Como não poderia deixar de ser, os assuntos principais são automóveis, motos, carros de clássicos, e lógico sua restauração.

O Antigo Auto Clube de Rio Claro realiza todo ano um grande encontro de veículos, sediado no Claretiano – Colégio e Centro Universitário de Rio Claro; onde os proprietários de veículos fabricados no mínimo há mais de trinta anos podem expor seus exemplares (carros, motos e bicicletas). A taxa de inscrição é um quilo de alimento não perecível (no mínimo) que são doados a instituições de assistência social.

O Encontro de Veículos Antigos faz parte do calendário oficial das comemorações do aniversário de Rio Claro. È um evento ansiosamente aguardado pelos amantes e entusiastas do automobilismo de Rio Claro e Região.

No dia 14 de abril, o Domingo Retrô acontecerá na Avenida Amaral Gurgel, paralela à Av. Presidente Kennedy. O evento, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, Aeroclube e Restaurante Seo Pacheco, contará com a presença de preciosidades e raridades fabricadas a partir dos anos 20, incluindo automóveis, motocicletas, bicicletas e aeronaves. A trilha sonora será embalada por sucessos das décadas de 70, 80 e 90 pela banda Los Corleones. O acesso é gratuito a partir das 8h. O evento promete ser uma celebração nostálgica e animada para toda a família.

Roberto Jr (presidente AACRC) e Paulo Palota (membro nº 05 – Foi a quinta pessoa a se associar ao clube)

Dentro da sede, o AACRC mantém um acervo histórico de publicações sobre automobilismo, fotos, troféus e outros itens significativos