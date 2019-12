Ano Novo movimentará 3,6 milhões de veículos

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que cerca de 3,6 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias de acesso e saída da região metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado de Ano Novo – entre a sexta (27) e a próxima quinta-feira (2). Desde o último dia 20 até o fim da temporada de férias, as concessionárias de rodovias paulistas estão com a Operação Verão + Seguro implantada e, nesse período, há reforço nas equipes de atendimento médico e mecânico, com número de guinchos e ambulâncias ampliado para atender ao aumento do tráfego de veículos.

Para viajar com conforto e segurança, alguns cuidados são importantes e começam antes mesmo de sair de casa. Verificar os freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, inclusive a calibragem, são condições básicas para pegar a estrada. Os níveis da água do radiador e do limpador de para-brisa devem ser checados. É importante manter a documentação do veículo e do motorista em dia. Além disso, o condutor não deve esquecer os equipamentos obrigatórios como macaco, chave de roda, triângulo para sinalização e estepe. É essencial que o motorista tenha descanso no dia anterior à viagem e consuma alimentos leves para evitar a sonolência. Os viajantes também devem avaliar a melhor rota e, sempre que possível, evitar os horários de pico.