É noite de terça-feira e mais uma aula do Núcleo de Artes Cênicas do Sesi Rio Claro se inicia. A luz não-cênica está acesa e ilumina desde o palco até a última fileira da plateia, onde na ponta das poltronas ao lado do corredor central está sentado o instrutor Marcos Calegari. Ele observa atentamente ao que acontece no palco, de uma coxia a outra. Nele, está um grupo de jovens e adultos. Em duplas e trios, eles circulam por todo o espaço.

De um lado para outro, de trás para frente e vice-versa. Em movimentos ondulares, pulando ou pisando firme. Mas, também andando em passos lentos, tão quão leves. Alguns em silêncio, outros falando sílabas, grunhidos, sussurros e sons não-apalavrados. São os novos alunos-atores que acabaram de começar mais uma temporada do curso de Vivência Teatral.

A atividade, orientada e dirigida por Calegari, trata-se de uma das aulas mais básicas do que se pode dizer sobre a arte do teatro. A consciência corporal é grande, assim como sua busca. Ainda que coletiva, individual. O professor, que é ator formado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, é diretor de teatro no Sesi e participa dos processos de criação de espetáculos da unidade.

Ao Jornal Cidade, ele fala sobre este universo que tem uma data especial a ser celebrada na próxima quarta-feira, 27 de março: Dia Mundial do Teatro. “A relação que eu tenho com teatro vai muito além. Eu gosto de falar que comecei a fazer teatro desde criança, quando eu contava histórias para meus bonecos em casa. Fazia apresentações para eles. Foi minha primeira plateia”, se recorda.

Há vários anos na função no teatro do Sesi Rio Claro, Marcos destaca a importância de espaços como aquele para fomentar, além da própria cultura, mas também despertar sentimentos nos alunos-atores. “A importância disso para grupos amadores e pessoas que nunca fizeram teatro é justamente ter esse contato com o imaginário e a criação de histórias”, explica.

A palavra teatro tem origem no grego e significa “Lugar de onde se vê”. E para o professor, as aulas teatrais são para “mostrar coisas, histórias, sonhos. É principalmente o espaço da imaginação, da invenção e da memória”, acrescenta. Ele comenta que os cursos do Sesi são gratuitos e naquele espaço irão adentrar na 5ª arte do mundo.

“Passamos muita consciência corporal, ter noção deste corpo com relação ao espaço, ao outro, aos objetos. Algumas questões de técnica vocal para melhorar a dicção e projeção. Noções de ritmo para composição de cenas e acabam passando por um processo de montagem teatral, para vivenciar como é isso”, detalha.

O professor conclui que a sua preocupação, assim como a do Sesi, é a formação de público. “Pessoas que realmente acabem se interessando por essa arte e frequentando. É uma linguagem muito antiga e rica, que favorece a todas as outras artes, por que usa de todas outras. É formar pessoas que ‘consumam’ arte, que tenham sensos crítico e estético, que apreciem as muitas artes. Os alunos não são para ser atores profissionais, mas com certeza vão se tornar seres humanos mais sensíveis, é o que a gente mais precisa nos últimos tempos”, finaliza.

Autoconstrução

Angélica Cardoso trabalha na área comercial, mas desde criança tem contato com a arte do teatro. Somente agora, aos 33 anos, se viu neste lugar teatral e relata sua experiência de iniciar o curso. “Depois que me tornei adulta e tive filho, e as obrigações seguem conosco por mais que tentemos deixar as coisas mais fáceis, em algum momento você tem uma carga e pensa “eu preciso de um momento para mim”. E eu busquei a princípio o teatro como se fosse uma rota de fuga, mas me encontrei. A gente acha que teatro é só fala, mas vai muito além. É você conhecer primeiro seu corpo. A gente fecha a boca e o corpo fala. E quando o corpo fala é como ir lá atrás, buscar aquela criança interior e falar “olha, ela está aí”. E descobre que tem coisas que gosto, mas nem lembrava mais. E você vai embora leve. É uma autoconstrução. Estou adorando”, diz.

Inspiração

Juan Dugarte, de 25 anos, encontrou no palco do Sesi em Rio Claro, cidade a qual escolheu para viver há quatro anos desde que deixou a Venezuela, uma nova maneira de se inspirar. Ele já tinha contato com as artes em geral e sempre se interessou pelo teatro. “É um jeito muito legal de se expressar e criar formas do corpo viver. Sempre fui muito ligado às artes, como música e desenho. E é algo que sempre quero levar na minha vida. Sempre me inspira a continuar vivendo. A arte mexe muito com meu coração, me deixa muito mais feliz, me inspira a todo dia acordar e fazer alguma coisa nova”, declara.

Cursos teatrais no Sesi Rio Claro

Confira abaixo as turmas de iniciação teatral com inscrições abertas no CAT Sesi Rio Claro:

Iniciação Teatral (12 a 14 anos)

segundas-feiras, das 15h às 17h, com início em 11/03;

segundas-feiras, das 17h às 19h, com início em 11/03;

segundas-feiras, das 19h às 21h, com início em 11/03;

terças-feiras, das 17h às 19h, com início em 12/03.

Já o curso de Vivência Teatral do Sesi Rio Claro é uma oportunidade única para quem deseja se aprofundar na arte teatral. Nele, o participante vivenciará todas as etapas de criação de um espetáculo, resultando em apresentações locais na unidade. O módulo tem duração de nove meses (março a novembro) e é destinado ao público com idade a partir de 18 anos. Aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h.