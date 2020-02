Pela primeira vez a Águia de Ouro conquistou o título de campeã do Carnaval paulista no Grupo Especial. O enredo “O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, contado na passarela do samba fez uma viagem na evolução do conhecimento humano voltando na Idade da Pedra e caminhando até o futuro com a esperança de robôs.

As escolas Pérola Negra e X-9 Paulistana foram rebaixadas.