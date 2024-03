Oficina gratuita de grafite será realizada em Santa Gertrudes. Este é um projeto de Wad Monteiro, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, uma realização do Governo Federal e Ministério da Cultura com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 22 a 24 de março. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (22)

SHOPPING – O Shopping Rio Claro está com a exposição Skate Art (foto abaixo) em parceria com o Estúdio Corvo desde 18 de março localizado próximo ao Kids Park. A mostra é composta pela produção artística em skates feita pelos alunos participantes do curso de desenho do estúdio.

Exposição Skate Art. Foto: Divulgação

CINE – Mostra Cine Delas “Nosso Lugar é Todo Lugar”, com curadoria e mediação de Vic Epprecht. O filme exibido será “Inscrições do Tempo no Corpo Presente”, a partir das 19 horas, no Museu Histórico e Pedagógico “Amador Bueno da Veiga”. Kit Menezes e Isadora Maria marcam presença no evento.

CENTRO CULTURAL – Festival “Melhores da Dança 2024” acontece nesta sexta e também no sábado, a partir das 19 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

MERCADÃO – Kalú é quem anima a noite de sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade, a partir das 19 horas.

GRAFITE – As inscrições para a oficina gratuita de grafite que começa neste sábado (23) terminam nesta sexta-feira. A atividade também acontece no dia 30. As ações serão no Centro Cultural “Isidoro Demarchi” e no parque Ruy Raphael da Rocha, em Santa Gertrudes. Mais informações: (19) 9-9759-5802.

SÁBADO (23)

FESTA DA BICAMPEÃ – Acontece na Escola de Samba Uva, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, em Rio Claro, com shows de Jeito Simples, Trio D’anada e Bateria Fúria, a partir das 18 horas. Ingressos antecipados R$15,00 e na hora R$20,00. Pontos de venda: sede da escola, Chiquinho Sorvetes e Cheirinho Bão, ambos no Shopping RC.

MULHERES – O espetáculo “Mulheres que Cantam e Encantam” acontece nos dias 23 e 24 de março, às 20h, no Grupo Ginástico Rioclarense, com entrada gratuita e doação espontânea de um quilo de alimento não perecível, a ser doado para o Fundo Social de Solidariedade. O Concerto Tributo em homenagem a Rita Lee marca o tradicional show em prol do Dia da Mulher, comemorado em 8 de março, dois meses antes do aniversário de falecimento da cantora.

FEIRA – Acontece neste sábado, das 9 às 15 horas, na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, a Feira da Economia Solidária – cheiros, cores e sabores da nossa cidade. Haverá artesanato, alimentação, costura criativa, prestação de serviço e música ao vivo.

MERCADÃO – A dupla Paulo Ivo e Thomas anima a tarde de sábado, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. E a partir das 19 horas , a animação fica por conta de Zé Ramalho Cover, com um show especial.

INGRESSOS – A organização da 34ª Paixão de Cristo de Piracicaba irá ofertar gratuitamente 1.512 ingressos para o espetáculo deste ano. A distribuição acontece nos dias 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 9h às 12h, no Parque Engenho Central (bilheteria próxima ao Salão de Humor). Os ingressos valem para as sessões dos dias 27 e 31 (quinta-feira e domingo). Cada pessoa pode retirar até dois bilhetes, mediante a apresentação do RG ou documento com foto – não sendo possível retirar em nome de terceiros.

SESC PIRA – A artista propõe um convite de troca ao público: um retrato, feito com desenho de observação, em troca de um saber sobre a história de mulheres e meninas, em sua diversidade. Crianças, idosos, jovens e adultos podem participar da atividade, que mobiliza reflexões sobre a presença/ausência de mulheres na construção de histórias individuais e coletivas. Com Gaby Ela, artista visual e ilustradora. Dias 23 e 24, sábado e domingo, 13h às 17h, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba. Evento gratuito.

SESI RIO CLARO – O Teatro do Sesi Rio Claro, localizado na Avenida M 29, 441, Jardim Floridiana, recebe neste sábado o show “Aquário em Concerto”, da cantora e compositora Verônica Ferriani (foto abaixo), que é reconhecida como um dos destaques da nova geração da música brasileira pela voz poderosa e pela identidade em suas composições. Para reservar o ingresso, é preciso acessar a plataforma Meu Sesi pelo site www.sesisp.org.br/eventos. Basta fazer o cadastro no sistema e selecionar a unidade Rio Claro para garantir os bilhetes.

Verônica Ferriani. Foto: Thais Taverna

SHOPPING – A Páscoa está chegando e o Shopping Rio Claro programou atrações especiais nos dias 23, 24, 30 e 31 de março. No dia 23 de março, o Coelho da Páscoa chega ao Shopping Rio Claro em uma festa inusitada a partir das 14h. Em parceria com o grupo Pinga Óleo, o coelhinho desembarca no centro de compras próximo à entrada Sul (acesso ao cinema) junto com uma parada de Fuscas. Também haverá uma divertida Caça aos Ovos.

DOMINGO (24)

SERESTA – Tradicional encontro de seresteiros acontece neste domingo, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro da cidade.

CAMINHADA – 2ª caminhada Mulheres em Movimento, organizada pela OAB acontece no domingo, a partir das 9 horas.

QUATRO E MEIA – Evento tradicional que acontece no Lago Azul, levando cultura, música e muita diversão para o público de Rio Claro, o projeto Quatro e Meia tem como atração a banda Eclipse, a partir das 16 horas.

YOGA – Uma super aula de yoga acontece a partir das 8 horas de domingo, no gramado Lago Azul, localizado na Vila Operária, em Rio Claro.

MERCADÃO – A dupla Porcel Duo anima a tarde no Mercado Municipal neste domingo, a partir das 12h30, na Rua 8, 1345, no Centro.

CLUBE DE CAMPO – Festa da Páscoa acontece neste domingo, das 13 às 17 horas, com diversas atrações, brinquedos, recreação com personagens e show da banda Sala Especial, no gramado da Sede Social, com espaço kids. O Clube de Campo de Rio Claro fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3.