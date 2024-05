O espetáculo “Memórias de Alice” tem única apresentação gratuita dia 25 de Maio às 19h no Auditório Municipal “Leandro Filier Netto”, localizado na Rua 1, 790, no Centro de Santa Gertrudes

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 24 a 26 de maio. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (24)

MERCADÃO – Gusttavo Andrade faz show neste sexta-feira, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da Cidade. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

TEATRO – Apresentação do espetáculo infantil “As aventuras de Pinóquio”, às 10, 14 e 19h30, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro. O evento é pago.

MUSICAL – Evento em homenagem ao Dia das Mães acontece a partir das 19 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Vila Operária. Segundo informações divulgadas pela prefeitura, será um musical.

RODEIO – Tem Rodeio na cidade de Cordeirópolis nesta sexta e sábado. Sexta, festa será animada ao som da banda Israel e Rodolffo, nacionalmente conhecidos e no sábado, os também famosos Matogrosso e Matias e Us Agroboys. Evento acontece no Recinto da Festa do Peão de Cordeirópolis, sempre às 20 horas, na Avenida Aristeu Marcicano, Distrito Industrial, Jardim Cordeiro.

CHOPP E CIA – O Grupo Puro Lance é quem anima a noite de sexta-feira, no Chopp e Cia, uma das esquinas amais agitadas de Rio Claro, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro. Música ao vivo a partir das 19 horas.

SUJINHO’S – Tem música ao vivo com a banda Gaiuna, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

SHOPPING – Tarde Gastronômica Saudável Especial Mês das Mães acontece nesta sexta-feira, a partir das 15h, com a nutricionista e chef de cozinha Renata de Oliveira, que irá proporcionar uma tarde deliciosa e nutritiva com o melhor da gastronomia saudável. Inscrições na Casa Sustentável do Shopping Rio Claro, ou (19) 98421-2411.

ÓPERA – A Orquestra Filarmônica de Rio Claro apresenta nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Grupo Ginástico Rioclarense, na Rua 2, 941, no Centro, a Ópera Suor Angélica, sob a regência do maestro Álvaro Peterlevtiz, ópera em um ato, de Giacomo Puccini (1858-1924) e Libreto de Giovacchino Forzano. Outro destaque é a participação especial do coral lírico O Mensageiro, de Rio Claro, sob a regência do Maestro Daniel Pedroso. A entrada é franca e solicita-se, de forma facultativa, a doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado aos projetos de beneficência do Rotary Club Rio Claro Cidade Azul e Interact Club de Rio Claro.

SÁBADO (25)

NAT E GABS – Estreia do show “Inverso” acontece neste sábado, a partir das 19h30, no Núcleo Toca, na Rua 1, 2037, no Centro de Rio Claro. Ingressos estão sendo vendidos pelo site sympla.com.br. O espetáculo traz canções do primeiro EP da dupla.

MERCADÃO – Rafa Bortolozo é quem anima o começo da tarde no Mercado Municipal de Rio Claro, a partir das 14h30. A partir das 18h30, Rock Company é quem sobe ao palco e segue com a festa. O Mercadão fica na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família e ambiente agradável.

ESCOLA – Tem Agita Escola neste sábado, a partir das 9 horas, na Escola Municipal Sérgio Hernani Fittipaldi, localizada na Avenida M-53, 2510, no bairro Parque São Jorge, em Rio Claro.

QUERMESSE – Segue a tradicional quermesse da Capela de Nossa Senhora das Graças, a partir das 18h30, neste sábado e domingo, na Rua 10-A com Avenida 40-A, no bairro Cidade Nova. Comidas típicas, barraca de doces, brincadeiras, barraca da roleta e música ao vivo.

FUSTERIA – Tem Forró na Fusteria neste sábado, a partir das 15 horas, com muita animação. Serão duas atrações, a partir das 16 horas, Tatiana anima os presentes e Às 19 horas, tem Liz Ferraz. Na Avenida 2-A com Rua 2-B, no Cidade Nova.

CHOPP E CIA – A música ao vivo fica por conta da banda Rock Five, a partir das 20 horas, no sábado, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – Uma das casas de shows mais procuradas na cidade de Rio Claro realiza neste sábado, a partir das 19 horas, o evento Pôr do Samba, com diversas atrações e muita animação, na Rua 2, 2880, na Vila Operária, anexo ao centro cultural.

SANTA GERTRUDES – Santa Gertrudes recebe no sábado a circulação do espetáculo “Memórias de Alice” da atriz rio-clarense Daiane Baumgartner (foto do topo). Daiane vai circular por oito cidades do interior com seu espetáculo e com uma oficina de costura criativa e reflexiva voltada para pais e filhos. Espetáculo tem única apresentação gratuita dia 25 de Maio às 19h no Auditório Municipal “Leandro Filier Netto”, localizado na Rua 1, 790, no Centro de Santa Gertrudes.

DOMINGO (26)

PAGODE SOLIDÁRIO – Acontece no domingo o Pagode Solidário da Faculdade do Samba, em prol do Rio Grande do Sul. Haverá muita música boa com Projeto Pura Art e convidados e a bateria Pegada Louka, do Mestre Thierrys, a partir das 16 horas, na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, na quadra da Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro. Entrada: 1,5 litro de água ou R$5,00.

Projeto Pura Art

VETERANOS – A Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro recebe Irmãos Patheys neste domingo, a partir das 15 horas, para mais um show imperdível. Evento acontece na Avenida 8, com a Rua 10, 979, no bairro Santa Cruz.

QUATRO E MEIA – A banda Ferrovéio é atração do Projeto Quatro e Meia domingo (26) no Lago Azul de Rio Claro. O show começa às 16h30. Não há cobrança de ingresso. A proposta da banda consiste em tocar covers de grupos e artistas nacionais e internacionais consagrados como IRA, Titãs, Plebe Rude, Raul Seixas, Ramones, The Police, Green Day, Alice in Chains, Pearl Jam, Foo Fighters. Do “clean” anos 80 ao “distorcion” dos 90, os temas clássicos executados pela banda agitam todo o público.

Ferrovéio no Projeto 4 e Meia

MERCADÃO – A banda Geração 2 anima os presentes no Mercado Municipal de Rio Claro no domingo, a partir das 12h30, na Rua 8, 1345, no Centro. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

DOMINGO RETRÔ – Mais uma edição do Domingo Retrô acontece em Rio Claro. Desta vez o evento será realizado na Avenida Amaral Gurgel, em frente ao Aeroclube. Haverá música ao vivo com Acusticanos, exposição de carros antigos, bibliotecas municipais, food trucks e muita diversão!

MÚSICA – Tem a tradicional Seresta, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita. No local são comercializados petiscos e bebidas.

VILA DO CHOPP – Overdose de Samba e Alegria acontece no Vila do Chopp, a partir das 16 horas, com os grupos União de Amigos, Jeito Simples e Kalzo. São sete horas de festa, segundo a organização do evento. Na Avenida 42, 222, atrás do Lago Azul.

CHOPP E CIA – O Domingo de Viola terá participação especial de Rony Souza, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

SUJINHO’S – A música ao vivo fica por conta de Pardal, tocando o melhor do rock acústico, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

PROGRAME-SE!

ADESÕES – Já estão à venda as adesões da Feijoada do GACC, que acontece no dia 15 de junho. O valor é de R$70,00 e acompanha arroz branco, couve, vinagrete e farofa. A retirada será a partir das 11 horas, na Avenida P17, 253, na Vila Paulista. Informações pelos telefones (19) 99621-9518 ou 3534-5612.

NOITE ITALIANA – Estão sendo vendidas adesões t ambém para a 50ª Noite Italiana Festa dela Repubblica, que acontece no dia 1º de junho, na Sociedade Italiana de Rio Claro, a partir das 19h30. Informações sobre as adesões pelo telefone (19) 3524-3022 ou pessoalmente, na Rua 4, 1334, entre as avenidas 4 e 6, no Centro da cidade.

FEIJOADA – A Associação Espírita Francisco Candido Xavier realiza no dia 9 de junho, a partir das 11h30, no Salão da USE, localizado na Avenida 19, entre as ruas 13 e 14, no bairro Consolação, sua feijoada. As adesões de almoço no local custam R$45,00 por pessoa e a marmitex, com a feijoada completa, R$75,00. As bebidas são à parte. Informações de adesões pelos telefones (19) 99831-5721 ou (19) 98192-3272 ou na Rua 2, 1604, no Centro e na Casa Chico Xavier, na Rua São Pedro, 41, em Santa Gertrudes.