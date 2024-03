Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 8 a 12 de março. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (8)

CHOPP & CIA – A dupla The Loopers anima a noite de sexta, a partir das 19 horas, em uma das esquinas mais animadas da cidade de Rio Claro. O Chopp & Cia fica na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro.

ESQUINA DO RIO – Pedro Grava faz show a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, no bairro Saúde, em Rio Claro.

SÁBADO (9)

AUDOTE – Acontece neste sábado, das 9 às 12h30, na Praça de São Benedito, na Avenida 13 com a Rua 9, no Centro de Rio Claro, a 16ª edição da Feira de Adoção Audote.

CORUMBATAÍ – Em celebração ao aniversário da cidade, que completa 198 anos no próximo dia 19, haverá um Show de Prêmios, a partir das 18h30, no salão paroquial da igreja, participe!

CLUBE DA MPB – O 17º encontro oficial do Clube da MPB, com o tema “Música com arte”, acontece neste sábado, a partir das 20 horas, no Grupo Ginástico Rioclarense, localizado na Rua 2, entre as avenidas 3 e 5, no Centro. Haverá exposição de arte com Carlinhos da Bica, lançamento de livros da escritora Eliana Bauman, música ao vivo com O Pulo do Gato, Rock A², Jorge Soares e Mauro Garcia. O evento é realizado pela Chip.

UMA NOITE NO MUSEU 11 – Com entrada gratuita, acontece neste sábado, a partir das 18 horas, mais uma edição do evento “Uma Noite no Museu”, localizado na Avenida 2, 572, no Centro de Rio Claro. A atração principal é a banda Guns’ Roses – Cover Brazil. Haverá também apresentação de DJ Kamaraum e Fervo da Cultura. O museu estará aberto para visitação e food trucks estarão estacionados como opções gastronômicas.

CLUBE – Acontece, a partir das 14h30, a celebração dos 25 anos do Clube de Aventureiros “Lírio do Vale”, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária.

MERCADÃO – Tem Pagode do JF a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1.345, no Centro de Rio Claro, com diversas opções gastronômicas para toda família. E a partir das 18h30 tem Jean e Ale, animando a noite dos presentes.

CHOPP & CIA – Sábado tem Viber – Vozes e Violão, a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Gabriel Vako anima a noite de sábado, a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, no Centro em Rio Claro.

TANQUINHO – Tem início neste sábado e segue no domingo e também no próximo final de semana a 48ª edição da Festa do Milho de Tanquinho, tradicional evento na região. São muitas delícias feitas com o milho e muitas atrações para toda a família aproveitar.

SESI – O guitarrista, violonista, compositor e intérprete Antonio Lugão apresenta o show ‘Lugão e os Clássicos da MPB’ às 15h30, no Espaço Fitiness do Sesi Rio Claro. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. A reserva de ingressos deve ser feita pela plataforma Meu Sesi, que pode ser acessada pelo site www.sesisp.org.br/eventos. Basta fazer o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro para garantir os bilhetes. Na Avenida M-29, 441, bairro Jardim Floridiana.

DOMINGO (10)

CORUMBATAÍ – Em celebração ao aniversário do município, que acontece no dia 19, neste domingo haverá uma tarde das crianças, na Praça Humberto Venturolli, das 14 às 18 horas, com brinquedos, algodão-doce, pipoca e trenzinho.

VILA DO CHOPP – Aniversário de 8 anos do espaço será animado ao som do grupo Tem Fuzuê, a partir das 17 horas. Haverá também participações de Kleber Mumu, União de Amigos, Julio Neri, Pago10 e Jeito Simples. Ingressos pelo telefone (11)91998-5106. Na Avenida 42, 222, na Vila Operária.

PIRACICABA – Acontece neste domingo, a partir das 14 horas, na Estação da Paulista, o Afro Connect, conectando você à diversidade, passinho, arte, música e gastronomia, com entrada gratuita. Shows com Daniel Garnet, Alex Balck, Dupikadilha, Rock Jay, Dukailifa e May Row. Haverá também stands afros e brechós, oficina de passinho e food trucks. Colabore com um produto de limpeza ou higiene pessoal. Informações pelo telefone (19) 98265-4663.

MISSA – Aniversário de 45 anos da Conferência Vicentina são Judas Tadeu será celebrado com missa, a partir das 8 horas, na Rua 5, 2.907, na Vila Operária, na Capela de São Judas Tadeu e São Simão. Para marcar a data especial, será feito o plantio de uma árvore e um café da manhã. Acontece também um plantão com oportunidades no mercado de trabalho para os assistidos pelo projeto.

MERCADÃO – Tem Francisco e Fernando a partir das 12h30, no Mercadão Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro, com ambiente agradável e diversas opções para toda a família.

VETERANOS – Tem Reginaldo, Ricardinho e Reinaldo fazendo a festa na tarde deste domingo, a partir das 15 horas, na Sociedade Veteranos de Rio Claro, localizada na Avenida 8, 979.

CHOPP & CIA – Paula Mally anima a noite do Domingo de Viola, a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, localizado na Rua 2 esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

TERÇA (12)

SHOPPING – Anote em sua agenda: o Shopping Rio Claro recebe no dia 12 de março um dos maiores tributos ao grupo Legião Urbana, com show na Praça de Alimentação a partir das 19h30. A Legião Urbana Cover SP traz para o Shopping Rio Claro os grandes sucessos da banda brasileira que marcou uma geração de jovens, mantendo vivo o legado deixado por Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DAS MULHERES

SEXTA (8)

PASSEATA – A comunidade de Rio Claro e região é convidada a participar da passeata no dia 8 de março, dia internacional de mobilização e luta das mulheres, para reivindicar e protestar contra a discriminação de gênero unificando várias lutas que visam os direitos das mulheres. A concentração acontece a partir das 16 horas, no Coreto do Jardim Público. O trajeto sai às 17h da Praça Central pela Rua 1, depois Rua 3, seguindo pela Av. 8 com a finalização no Galpão das Artes Passarinhar, na rua 1B às 18h30, onde começará o Palco Livre até às 20h. Tragam suas vozes, seus cartazes, bandeiras, instrumentos e a sua arte para o Palco Aberto. É preciso resistir para existir!

A CASAMBA – O Samba das Mulheres acontece a partir das 19h30, na Escola de Samba A Casamba, na Rua 3-A, 1105, na Vila Martins. Música ao vivo com Grupo Samba Hoje eu Posso e lançamento do enredo 2025.

MULHERES E PRISÃO – Buscando dialogar e refletir criticamente sobre o encarceramento em massa feminino no Brasil e América Latina, dois curtas-metragens serão exibidos em Rio Claro na próxima sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. A partir das 19 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

CENTRO CULTURAL – Programação especial de Dia da Mulher acontece a partir das 9 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro. Haverá um coffee break, mesa de autoridades, apresentação cultural das adolescentes assistidas pelo SAICA. E às 10h30 haverá palestra com Maria Cristina Lahr Joaquim, terapeuta especialista no universo emocional feminino.

OFICINA E PALESTRA – A partir das 13 horas tem oficina de artes com Marili Degli Espoti, sobre embalagens para presentes com baixo custo e palestra com a dentista Shara Tabita da Silva Cerqueira, na UBS Benjamin de Castro.

MERCADÃO – Apresentação cultural de Kalu e os Bambas, a partir das 19 horas, com brindes para as servidoras públicas municipais. O Mercado Municipal de Rio Claro fica na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

CAFÉ DA MANHÃ – Acontece na manhã de sábado, a partir das 9 horas, no Grupo Ginástico, um café da manhã especial Às enfermeiras que trabalharam na linha de frente no combate contra o Covid-19 no município.

SHOPPING – Acontece nesta sexta o Saúde da Mulher e Bem-estar em parceria com o Senac Rio Claro das 14h às 17h, próximo ao Kids Park. Nesta ação, os professores do Senac atenderão as clientes para fazer aferição de pressão arterial, avaliação de glicemia e darão orientações sobre a saúde feminina. A administração do Shopping Rio Claro também estará com uma campanha no Instagram voltada para o empoderamento da mulher no período de 7 a 10 de março. Para participar, cada mulher deve gravar um vídeo no espaço decorado do Shopping em frente a Polo Wear com uma frase sobre o empoderamento feminino e postar em seu Instagram (feed ou story) marcando o perfil @shoppingrioclarooficial e a hashtag #DiadaMulherSRC e concorrer a uma linda orquídea. O regulamento do concurso está disponível no site do Shopping: www.shoppingrioclaro.com.br.

SÁBADO (9)

ELAS NO ROCK – Tem muita música, atitude e rock n roll neste sábado, a partir das 14 horas, no Parque Municipal Ruy Raphael da Rocha, em Santa Gertrudes. Com entrada totalmente gratuita, o público poderá assistir aos shows das bandas Eskröta – crossover, Inraza – death metal, Funeral Sex – stoner, Fao Troffea – punk experimental, Deep Divers – indie rock, Estação de Energia – alternativo e Can’t Stand It – punk hardcore. Além dos shows, o evento contará com área de alimentação devidamente preparada para atender os presentes e com área coberta de 300 metros quadrados. O público ainda poderá participar da Oficina de Cerâmica “Mãos na Argila”, de Aline Domingos, contemplada pela Lei Paulo Gustavo.

DOMINGO (10)

QUATRO E MEIA – Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Projeto Quatro e Meia dessa semana é de puro rock and roll feito por uma banda feminina. A Psycho Queen se apresenta nesse domingo (10) no Lago Azul, a partir das 16h30. Não há cobrança de ingressos. A banda foi formada em 2010 e é uma das bandas femininas pioneiras na cena cover, com um repertório com clássicos do rock, hard rock, anos 80 e metal.

FEIRA DAS PRETAS – A partir das 10 horas, na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, com roda de conversa, abordando a saúde mental, artesanato com artesãs convidadas, área de alimentação, espaço kids e música ao vivo.

PHILA – A Sociedade Philarmônica Rio-clarense recebe na manhã de sábado, a partir das 10 horas, o evento “Mulheres que fazem o empreendedorismo feminino”. Serão 50 expositoras e haverá também apresentação da seresta em comemoração ao Dia da Mulher, com Leandro Algisi e Banda Nebadon, na Rua 5, 958, no Centro de Rio Claro.