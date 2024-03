Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 26 a 28 de janeiro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (15)

Chopp & Cia – Música com Rock dos Vagners. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Madureira Bar e Gastronomia – St. Patrick’s Night com Two of Us (Beatles Acústico). Reservas pelo (19) 98344-5885. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Wonder – Rock com a dupla The Loopers a partir das 17 horas. Na Avenida 29 número 612, no Cidade Jardim.

Villa do Chopp – Samba com Aroeira. Na Avenida 42 número 222, atrás do Lago Azul.

Sesi Rio Claro – O teatro recebe o Coletivo Grão – Arte e Cidadania, que apresenta nesta sexta-feira (15) e sábado (16) sua peça ‘Caduca – O que devemos Lembrar’. A apresentação terá duas sessões disponíveis, com acessibilidade e tradução em Libras, sempre às 20 horas. O evento é gratuito e aberto ao público geral. A reserva de ingressos deve ser feita pela plataforma Meu Sesi, que pode ser acessada pelo site www.sesisp.org.br/eventos. Basta fazer o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro para garantir os bilhetes.

Segredos de Mafê – A animação fica por conta do trio Rumba Latina, a partir das 20 horas. Na Avenida 38-A número 1.008, na Vila Alemã. Reservas pelo (19) 99819-7538.

Adote – Grupo de Apoio à Adoção promove palestra sobre Educação Socioemocional e Família com a especialista Bianca de Moraes Vicente. A partir das 20 horas na Rua 1-B- JSP, número 125, no Jardim São Paulo. O evento terá acesso gratuito e faz parte da reunião mensal do grupo, no qual os participantes devem colaborar com um refrigerante ou um prato de salgado.

Rock Feminino – Exibição de documentário sobre o Festival de Rock Feminino, às 19 horas, no Centro Cultural Roberto Palmari.

Point da Lagoa – Sextou com Matheus Ferrari e Rodrigo, a partir das 19 horas. Avenida M-21 com a Rua M-17 (Lagoa Seca), Cervezão, em Rio Claro.

Mulheres da Terra – concurso de culinária acontece na Feira do Produtor Rural (na Rua 3-A número 1.155, na Vila Alemã) a partir das 19 horas.

Autoestima e saúde mental – palestra com Dani Gaiotto e desfile de moda. Organização: Instituto Mulher Transformada. Na Avenida 3, esquina com a Rua 4, no Centro, a partir das 17 horas.

Histórias Cruzadas – o filme será exibido dentro do projeto Cine Mulher. No CEU Mãe Preta, a partir das 19h30.

Sujinho’s Bar – Música com Gabriel Vako. Na Avenida 24-A, esquina com a Rua 12-B, na Bela Vista. Informações pelo (19) 99939-2767.

Mercado Municipal – Música com a Banda Komossomos a partir das 19 horas. Na Rua 8 número 1.345, no Centro de Rio Claro.

Sesc Piracicaba – lançamento do álbum “Deixa a Viola Me Levar”, disco de Mestre Manelim, às 20 horas. O álbum homenageia a obra do violeiro do Sertão do Urucuia em Minas Gerais. O Sesc fica na Rua Ipiranga, 155, em Piracicaba. Ingressos on-line ou nas bilheterias. Informações (19) 3437-9292.

Missa aos Pés da Cruz de Cristo – Tema da semana: cura dos relacionamentos, às 19h30. Na Igreja Matriz do Espírito Santo, na Rua 6-JG, número 292, no Jd. Guanabara II.

SÁBADO (16)

Mazzeo Cervejaria – terceira edição do Saint Patrick’s Day neste sábado (16) a partir das 16 horas. Nas atrações musicais, Bruno Biscaro e Playmohits (foto). Avenida 22, 790, entre ruas 6 e 7 – Vila Aparecida. Os convites limitados são vendidos antecipadamente pelo WhatsApp (19) 99531-9403.

Playmohits. Foto: Divulgação

Festa de São José – Missa às 18 horas e na sequência início da quermesse na igreja localizada no Distrito da Assistência. Com venda de pratos típicos e bebidas.

Palestra – Neste sábado acontece a palestra para falar sobre Síndrome de Down. Com entrada gratuita, o evento será no auditório da escola Hamilton Prado, localizada na Rua 14, 3.896, na Vila Elizabeth, a partir das 14 horas. A palestra é organizada pelo Grupo Conexão T21 e tem apoio da Prefeitura de Rio Claro. O evento marca o Dia Mundial da Síndrome de Down (T21), data de conscientização global. O Grupo Conexão T21 traz para a palestra em Rio Claro Rafael Atkinson Carvalho, 27 anos, palestrante, ator na Cia de Teatro Inclusione, atleta da Ponte Preta S21 e coordenador do movimento Maravilha Máxxima de empreendedorismo social.

Shopping Rio Claro – palestra sobre Saúde da Mulher e Bem-Estar. Neste sábado, os temas abordados são Dança – Corpo e Movimento, às 18h30, e Música – Presença da Mulher. E no dia 23, os temas serão Nutrição e Saúde da Mulher, às 18h30, e Estética e Empreendedorismo, às 19h30. Nos dois sábados de palestras, haverá coffee break e sorteio de brindes. Evento em parceria com a Uniasselvi. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (19) 99552-6143, ou no local das palestras, de acordo com a disponibilidade de vagas. O shopping fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo Jr., nº 205 – Vila Paulista.

Mercado Municipal – Música com a dupla Lu & Koite, a partir das 14h30. Na sequência, a banda Essência do Rock, a partir das 18h30. Na Rua 8 número 1.345, no Centro de Rio Claro.

Pagode do Buteko – Samba com Jeito Simples a partir das 20 horas. Na Rua 4 número 255, entre avenidas 27 e 29, no Cidade Jardim.

Sesc Piracicaba – A peça Pedro e o Lobo terá sessão às 16 horas. No espetáculo, dois palhaços resolvem viver a história de Pedro e o Lobo. Utilizando-se dos objetos que trazem em dois sacos, vão criando as situações e interpretando os personagens do conto. Por meio de máscaras e variados adereços, imprimem um ritmo de aventura ao espetáculo, transformando a história em uma espécie de jogo. Com a Cia Lúdica. Espetáculo livre. Ingressos com valores entre R$ 10 e R$ 30 podem ser adquiridos on-line ou na bilheteria do Sesc, que fica na O Sesc fica na Rua Ipiranga, número 155, no Centro de Piracicaba. Telefone: (19) 3437-9292.

Point da Lagoa – Música com Marcos Túlio e Di Rodrigues a partir das 19 horas. Avenida M-21 com a Rua M-17 (Lagoa Seca), Cervezão, em Rio Claro.

SDD Cidade Nova – Música com a banda Evolution a partir das 19 horas. Na Rua 1 número 1.542, no Centro de Rio Claro.

Chopp & Cia – A banda Rock Five anima o St. Patrick’s Day. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Cia Paulista Pub – Saint Patrick’s Celebration, a partir das 16 horas, com Viva La Vida – Coldplay Tribute Brazil entre as atrações. Na Rua 2 número 2.880, Vila Operária. Convites à venda pelo Sympla e informações no (19) 99929-1939.

Wonder – Saint Patrick’s Day com a Banda Solaris. Na Avenida 29 número 612, no Cidade Jardim.

Mulheres Negras no Poder – evento da Etiqueta Modelos e Manequins e Grupo Bailar. A partir das 19 horas na Sociedade Philarmônica, na Rua 5 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro. Entrada franca.

Madureira Bar e Gastronomia – Samba com Kalu e os Bambas. Reservas pelo (19) 98344-5885. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Villa do Chopp – Música com Trio Drama. Na Avenida 42 número 222, atrás do Lago Azul.

DOMINGO (17)

Festa de São José – Missa às 10 horas e às 12 horas, almoço com Costela de Chão e acompanhamentos, na capela localizada no Distrito da Assistência. Adesões a R$ 50. Crianças de 6 a 10 anos pagam meia e não haverá cobrança para menores de cinco anos.

Point da Lagoa – Almoço a partir das 11h30 com show de Ademilson, na Avenida M-21 com a Rua M-17 (Lagoa Seca), Cervezão, em Rio Claro.

Projeto Quatro e Meia – Swing do Som e Simone Brazil são as atrações no Parque do Lago Azul a partir das 16h30.

Philarmônica – Seresta Dançante todos os domingos a partir das 11 horas. Na Rua 5, esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

Mercado Municipal – Música com Two Of Us – Beatles Acústico, a partir das 12h30. Na sequência, a banda Essência do Rock, a partir das 18h30. Na Rua 8 número 1.345, no Centro de Rio Claro.

Sociedade Veteranos – A dupla Douglas & Davi é a atração da Tarde Dançante a partir das 15 horas. Na Avenida 8 nº 979 c/ Rua 10, no Santa Cruz.

SDD Cidade Nova – Música com a banda Arizona a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1.542, no Centro de Rio Claro.

Sujinho’s Bar – Música com Zé Ramalho Cover – Na Avenida 24-A, esquina com a Rua 12-B, na Bela Vista. Informações pelo (19) 99939-2767.

Chopp & Cia – Domingo de Viola com Matheus Ferrari e Rodrigo. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro. Para mais informações: WhatsApp (19 99210-9996) ou telefone (19 3024-2811).

Villa do Chopp – Vila Folia com Paula Mally, Balaio de Gato e Júlio Neri. Na Avenida 42 número 222, atrás do Lago Azul.

Paixão de Cristo – Ensaio a partir das 14 horas na quadra da escola de samba Samuca, na Avenida 9 número 1.200, na Boa Morte. O espetáculo ainda tem vagas para quem deseja participar da encenação.

Santa Gertrudes – A prefeitura municipal apresenta o projeto Domingo Musical “Sertanejo” neste dia 17. O evento tem por objetivo apoiar os artistas locais, melhorar a cena cultural do município e descentralizar as atividades artísticas, pois acontece uma vez ao mês em bairros diferentes da cidade. Apresentações de Camila Sodré, Pamela & Gilson, Everton Agus e Banda Village Country. Além das apresentações musicais, haverá a exposição de artesanato com a MASG (Mulheres Artesãs de Santa Gertrudes) e a venda de comidas e bebidas. O evento com entrada gratuita acontecerá a partir das 14 horas na Feira do Produtor, localizada na Avenida Limeira com Rua Rio Claro, nº 150, no Jardim Paulista.

QUARTA-FEIRA (20)

Circo do Coquinho – estará em Rio Claro na quarta-feira (20) com única apresentação às 19h30 na quadra da Escola Municipal Victorino Machado. Projeto da Circênico Artes Integradas tem patrocínio do Proac e Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Entrada gratuita e acesso liberado a toda comunidade. A escola fica na AV -M 27 nº 1.132 – Parque das Indústrias (na região do Grande Cervezão).