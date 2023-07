Agenda Cultural do JC para este final de semana, confira!

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 28 a 30 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (29)

BOM JESUS – Novena em louvou ao padroeiro teve início no dia 27 e segue até 6 de agosto, dia em que se comemora oficialmente o Dia do Bom Jesus. Sempre às 20 horas, na Avenida da Saudade, bairro Consolação, em Rio Claro.

FLORIDIANA – Tem Sexta Som com Mari Rocha, a partir das 20 horas, no Floridiana Tênis Clube, localizado na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana, em Rio Claro.

SANTANA – A 58ª Festa da Paróquia Sant’Ana segue nesta sexta, a partir das 19 horas, com música ao vivo, comidas típicas e muita festa, na Rua 9, 2.543, em Rio Claro.

SESC – Espetáculo – Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas, da Cia dos Inquietos será apresentado nesta sexta, a partir das 20 horas, no Sesc Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro. A classificação etária é de 16 anos. Ingressos vendidos na portaria e no site do Sesc. Idealizada e interpretado pelo ator Ed Moraes, a peça é inspirada na figura de Harvey Milk (1930-1978), primeiro político dos EUA a se assumir homossexual e um dos principais ativistas na luta pelos direitos humanos, que foi brutalmente assassinado. Sem a proposta de reconstruir de maneira factual e cronológica, em 50 minutos, o ator Ed Moraes percorre trajetória inusitada de Milk, indo do Brasil colonial, até o assassinato de Harvey em 1978.

CHOPP & CIA – A banda 80’s Rock anima a noite desta sexta-feira, na Avenida 5 com a Rua 2, no Centro de Rio Claro. A partir das 20 horas.

ESQUINA DO RIO – A música ao vivo rola solta em um dos pontos de encontro de Rio Claro. Zemba Trio anima a noite na Rua 1, 278, na Saúde. A partir das 20 horas.

SUJINHO’S – Zé Ramalho Cover faz show, a partir das 21 horas, no Sujinho’s Bar, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

JOAQUINA – Os DJs Salvior e Felipe Ferreira animam a noite desta sexta-feira, no Joaquina Lounge Bar, na Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo. A partir das 23 horas.

BIERTEMPEL – Música ao vivo com a banda Atemporal, a partir das 18 horas, na Rua 24, 2.011, no Jardim São Paulo, em Rio Claro.

SÁBADO (29)

RODA DAS PRETAS – Evento acontece na Sociedade Philarmônica de Rioclarense, na Rua 5, 938, no Centro de Rio Claro, a partir das 10 horas. Realizado pela Equipe Palmares Rio Claro, dentro da programação do Julho das Pretas.

MÚSICA – O espetáculo ABBA Experience In Concert acontece no sábado, a partir das 21 horas, no Centro Cultural Roberto Palmari, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro. Venda de ingressos pelo site ingressodigital.com.

QUERMESSE – Tem quermesse na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua 2-A, 349, na Vila Aparecida, a partir das 18 horas, com muitas comidas típicas, bebidas, música ao vivo e quadrilha julina.

SANTANA – A 58ª Festa da Paróquia Sant’Ana termina neste sábado, a partir das 19 horas, com música ao vivo, comidas típicas e muita festa, na Rua 9, 2.543, em Rio Claro.

SESC – Teatro à la carte, da Cia Santa Víscera Teatro. Espetáculo em que o público escolhe ao que quer assistir a partir de um cardápio de cenas composto por mais de 15 opções, que contemplam os mais variados gêneros. No “menu” cenas como: O Pequeno Príncipe, As Aventuras do Capitão Tormenta, A Lenda da Cobra Grande, e outras de escritores consagrados da literatura mundial. A partir das 16 horas, com entrada gratuita, no Sesc de Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro. A classificação etária é livre.

CHOPP & CIA – A banda Frequência do Rock é quem faz a festa na noite de sábado, no Chopp & Cia, a partir das 20 horas, na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro.

ESQUINA DO RIO – Niltão, tocando o melhor da MPB, marca presença a partir das 20 horas, na Esquina do Rio, na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

MADALENA – A noite de sábado será animada ao som de Aurora Summer, e de Diego Melo, a partir das 23 horas, na Rua 5 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – A banda Komossomos anima a noite de sábado no Cia Paulista, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural de Rio Claro.

PARADISE – Tem sunset a partir das 20 horas, com diversas atrações musicais no Paradise Beach Sports, localizado na Avenida 1IE, no Distrito Industrial de Rio Claro.

LA SETE – Tem festa com muito Funk na La Sete no sábado, a partir das 23 horas. A La Sete fica na Avenida 14, 2.121, no Jardim São Paulo. Haverá promoção especial para quem chegar até uma hora da manhã.

JOAQUINA – Acontece no sábado, a partir das 23 horas, a Festa do Sinal, no Joaquina Lounge Bar, na Rua 14, 2.686, no Jardim São Paulo.

BIERTEMPEL – Perí tocando brasilidades anima a noite a partir das 18h30, na Rua 24, 2.011, no Jardim São Paulo.

SESI – O Teatro do Sesi Rio Claro recebe no sábado, 29/07, o show musical ‘Rabeca Muderna: da palma da mão à planta dos pés!’, com o ator, compositor e músico rabequeiro Caio Padilha, acompanhado de Carlos Malta (instrumentos de sopro), Lula Alencar (acordeon) e André Magalhães (percussões). O espetáculo começa às 18h e tem ingressos gratuitos. A reserva já está disponível pela plataforma Meu Sesi, que pode ser acessada pelo site www.sesisp.org.br/eventos. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana, em Rio Claro.

DOMINGO (30)

PAELLA – Evento em prol do Núcleo Artevida, projeto social que atende crianças na região do Bonsucesso, acontece na Sociedade Italiana de Rio Claro, localizada na Rua 4, 1.334, no Centro. Haverá show com banda Nebadon. O valor da adesão é de R$ 60,00.

ESPETÁCULO – De Chico Xavier, por Emmanuel, “Um amor de renúncia”, a partir das 18 horas, no Centro Cultural Roberto Palmari, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro. Ingresso antecipado R$ 40,00 com um quilo de alimento não perecível. Venda na Clau Cópias, na Rua 2, 1.604, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 9.9413-5344.

QUATRO E MEIA – O “Projeto Quatro e Meia” de Rio Claro tem como atração deste domingo a banda Komossomos. A apresentação, que começa às 16h30, será no Lago Azul e tem entrada gratuita.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

EXPOSIÇÃO – Intitulada Cápsula do Tempo, a exposição que está no Shopping Rio Claro com os figurinos do cantor Ney Matogrosso foi prorrogada até 9 de agosto. A mostra é uma parceria com o Senac Rio Claro para oferecer à cidade a oportunidade de apreciar de perto dez peças, entre roupas, adereços e acessórios, usadas pelo artista entre os anos de 1972 e 2010, em shows, programas de TV e clips.

BAILE DA CIDADE – A venda de ingressos para o Baile da Cidade de Santa Gertrudes já começaram. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos até dia 31 de julho. A Banda Chapéu da Máfia será a responsável por animar a festa, produzindo um show exclusivo para a cidade. O Baile da Cidade acontecerá no dia 5 de agosto, das 21h30 às 3h no salão social da Aspacer, localizado na Rua 4, número 470, Centro. Informações sobre ingressos pelo telefone: (19) 9.9880-1521.

CAÇA AO TESOURO – Vista-se como um verdadeiro pirata e participe da Caça ao tesouro: pirata pirado, das 14 às 17 horas, no Shopping Rio Claro. As oficinas são gratuitas e acontecem próximo ao cinema. São 20 crianças por sessão – inscrições no local, antes dos eventos. Faixa etária: de 03 a 12 anos. O evento é gratuito.

QUERMESSE – Termina neste domingo a quermesse na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua 2-A, 349, na Vila Aparecida, a partir das 18 horas, com muitas comidas típicas, bebidas, música ao vivo e quadrilha julina.

CHOPP & CIA – O Domingo de Viola do Chopp & Cia será animado pela dupla Vinícius & Vitor Hugo, a partir das 20 horas, na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro.

SUJINHO’S – A banda Cry Baby anima a noite de domingo, a partir das 21 horas, no Sujinho’s Bar, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

PORCO NA FORNALHA – Estão abertas as vendas para o Porco na Fornalha do Santuário da Boa Morte e Assunção. O evento acontece no dia 27 de agosto, e as vendas tiveram início na Secretaria Paroquial ou com agentes de pastoral. O valor da adesão é de R$ 60,00.