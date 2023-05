Circo Khronos está pela primeira vez em Rio Claro. Foto: Divulgação.

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 26 a 29 maio. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (26)

CHOPP & CIA – Tem música ao vivo com Rock A2, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADUREIRA – A dupla The Loopers anima a noite nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Música ao vivo com Duo Dose Extra tocando o melhor do rock e pop. A partir das 20 horas, na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

CIRCO – Pela primeira vez em Rio Claro, o Circo Khronos tem sua estreia nesta sexta-feira, a partir das 20h30. Localizado no Espaço Livre, o circo conta com ambiente climatizado e muito mais.

SUJINHO’S – Música ao vivo com Bulldogue, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

LA SETE – Paula Mally anima a noite de sexta-feira, na La Sete, a partir das 22 horas, na Avenida 14, 2.121, no Jardim São Paulo.

SÁBADO (27)

RECREAÇÃO – Festival de Esportes de Raquete, como beach tennis e tênis de mesa para todas as idades, a partir das 8h30; 15h tem cine pipoca com “Filme Down Quixote”. No Sesi Rio Claro, na Rua M-29, 441, no Jardim Floridiana.

SESI – Show que marca os 110 Anos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, por uma das principais vozes da nova geração: Rodrigo Del Arc, cantor e compositor projetado internacionalmente. Com turnês nos EUA e Japão. Evento tem início a partir das 21 horas, na Rua M-29, 441, no Jardim Floridiana, em Rio Claro. Ingressos gratuitos pelo link: https://bit.ly/3Ognlxp.

ARRAIÁ – A Escola de Samba Samuca realiza o “Arraiá da Samuca” neste sábado, no Sobradão Eventos, a partir das 19 horas, com som ao vivo com o cantor Ademilson, em seguida será a vez de Guilherme Constantino e banda e, para encerrar, a Bateria Ritmo Envolvente e a apresentação da quadrilha da escola. A entrada custa R$ 10 e pode ser adquirida na quadra da escola. O Arraiá da Samuca é realizado tradicionalmente em maio porque abre a temporada de festas juninas da cidade, sendo preparado num espaço amplo com estacionamento e segurança oferecendo atividades para toda a família. As crianças poderão brincar na área kids, que será montada dentro do recinto do Sobradão.

Escola de Samba Samuca realiza o “Arraiá da Samuca”.

FEIRA PET – Acontece neste sábado, das 10 às 13 horas, na Rua 14, 1.552, no bairro Santa Cruz, mais uma edição da Feirinha de Adoção Baby, com filhotes de gatos e cachorros.

Feirinha de Adoção Baby, com filhotes de gatos e cachorros.

QUINTAL DA TERESA – Mais uma edição do evento acontece neste sábado, a partir das 17h30, na Rua 5-B, 242, no Cidade Nova, em Rio Claro. Música fica por conta do Encontro de Bambas. O valor da adesão é de R$ 20,00 e é preciso mandar o comprovante para o número (19) 99678-9355.

Quintal da Teresa.

CIA PAULISTA – Música ao vivo com a banda Fênix, a partir das 21 horas, tocando o melhor do pop e rock nacional, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro.

QUERMESSE – Tradicional quermesse de Nossa Senhora das Graças acontece neste sábado, a partir das 18h30, na Rua 10-A com Avenida 40A, na Vila Nova, em Rio Claro, Evento conta com barracas típicas, doces, brincadeiras, roleta, música ao vivo e muito mais!

CHOPP & CIA – Frequência do Rock anima a noite de sábado, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADUREIRA – A Fiesta Latina, com rumba, acontece a partir das 19 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Niltão anima a noite de sábado, na Esquina do Rio, com muita música boa. A partir das 20 horas, na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

GRÊMIO – Show com MC IG, a partir das 21 horas. Venda de ingressos no local e em demais pontos na cidade de Rio Claro. Informações pelo telefone (19) 3522-7306, na Rua 9, 1.569, na Santa Cruz.

CLUBE DE CAMPO – Acontece no sábado, a partir das 16h30, no restaurante social, um happy hour para elas, das Arábias. O evento é somente para mulheres com comida árabe e apresentação de dança do ventre. Sócias pagam R$ 30,00 e não sócias R$ 60,00. O Clube fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

CIRCO – Pela primeira vez em Rio Claro, o Circo Khronos tem apresentações às 18 e 20h30, aos sábados. Localizado no Espaço Livre, o circo conta com ambiente climatizado e muito mais.

KARAOKÊ – O bar Let’s Go tem no sábado, a partir das 20 horas, na Rua 2, 334, em Santa Gertrudes. A entrada é gratuita.

SUJINHO’S – Música ao vivo com Gabriel Vako, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro promove no sábado, 27 de maio, a partir das 17h30, na Praça de Alimentação, uma sessão gratuita da peça infantil “A Pequena Sereia”, produzida pela Loki.

MADALENA – A noite fica animada com diversas atrações no Madalena Live Music, a partir das 23 horas, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro. A dupla Lucas & Rodrigo entrega o melhor do sertanejo, e PAGO10, o melhor do samba e pagode.

LA SETE – Tem funk na La Sete, a partir das 23 horas, com diversos DJs, na Avenida 14, 2.121, no Jardim São Paulo.

DOMINGO (28)

QUATRO E MEIA – Fundada em 2020, a Banda Hitmen conta com quatro profissionais experientes no cenário musical. Archanjo Junior (vocal, violão, guitarra, teclado), Aleston Lopes (bateria, vocais de apoio), Julio Cesar (baixo, vocais de apoio) e Rafael Bortolozo (guitarra, vocais de apoio). É a atração de domingo (28) do Projeto Quatro e Meia, que começa às 16h30 no Lago Azul, com entrada gratuita.

Banda Hitmen é a atração de domingo (28) do Projeto Quatro e Meia.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

RECREAÇÃO – Tem jogos e contação de histórias a partir das 15 horas, na brinquedoteca do Sesi Rio Claro, neste domingo, na Rua M-29, 441, no Jardim Floridiana. O evento é para toda família.

CHOPP & CIA – Tem Domingo de Viola, com Andréas, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADUREIRA – Tem feijoada, a partir das 12 horas, no domingo. A música ao vivo fica por conta de Casa Caiada. No Madureira Bar e Gastronomia, na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

CIRCO – Pela primeira vez em Rio Claro, o Circo Khronos tem apresentações às 16, 18 e 20h30, aos domingos. Localizado no Espaço Livre, o circo conta com ambiente climatizado e muito mais.

SEGUNDA-FEIRA (29)

MISSA – Acontece todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, no Centro de Convenções Rainha da Paz, na Avenida 13-JP, 969, no Jardim Esmeralda, em Rio Claro.