Foto: Instagram/Circo Las Vegas Internacional/@circolasvegas.oficial

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 18 a 20 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

CIRCO

O Circo Las Vegas Internacional está em Rio Claro. Localizado na Avenida Brasil, encanta crianças e famílias com diversas atrações. As sessões acontecem de segunda a sexta , às 20h, e sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do local. Fique ligado no Instagram do JC (@jcrioclaro) que tem promoção.

SEXTA (18)

SANTA GERTRUDES – Nesta sexta-feiram segue as festividades do aniversário de Santa Gertrudes, no Pátio da Aspacer, na região central do município. A festa tem início às 19 horas e a partir das 22 horas quem sobe ao palco é o cantor gertrudense Everton Agus.

CHOPP & CIA – Rock A2 anima a noite de sexta-feira, no Chopp & Cia, uma das esquinas mais tradicionais de Rio Claro, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

ESQUINA DO RIO – Tem Peri, tocando brasilidades, a partir das 20 horas, na Esquina do Rio, na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

FLORIDIANA – Tem Sexta Som a partir das 20 horas, nesta sexta-feira, no Floridiana Tênis Clube, com a banda Xeque-Mate. O clube fica na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana.

CIA PAULISTA – Tem pagode com Julio Neri, a partir das 22 horas, no Cia Paulista, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro. Anexo ao Centro Cultural.

SEMANA DO BEBÊ – A 2ª Semana do Bebê, em Rio Claro, terá duas atividades nesta sexta-feira (18) e será encerrada no sábado (19), com mamaço e piquenique no Lago Azul, a partir das 9h30. Os participantes devem levar água, lanche e toalha ou colchonete.

SUJINHO’S – A banda Véio Loco faz show nesta sexta, no Sujinho’s, na Avenida 24-A, na Bela Vista, a partir das 21 horas.

SÁBADO (19)

MERCADÃO – No sábado tem Kalu e os Bambas a partir das 12h30, no Mercadão Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8.

SANTA GERTRUDES – A festa segue no município, sempre se iniciando às 19 horas, no Pátio da Aspacer, no Centro de Santa Gertrudes. O show tem início às 21 horas e quem anima a noite de sábado é a dupla Hugo & Tiago.

CASCALHO – Quermesse em homenagem a Nossa Senhora de Assunção, no Salão Paroquial da Matriz de Cascalho. Evento tem início às 20 horas e haverá show de Guilherme Constantino e Banda.

SESI – A agenda cultural do Teatro Sesi Rio Claro tem encontro marcado no sábado, com a Cia Conceito Urbano e o espetáculo ‘Guetto’, que promete levar ao público danças e coreografias que representam a resistência de um povo que ressoou sua voz de luta por todos os cantos do mundo. O evento começa às 20h, é gratuito e está com ingressos disponíveis para reserva pela plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos). Na Avenida M-29, 441 Jardim Floridiana. Classificação etária é de 14 anos.

AGITACÃO – O Shopping Rio Claro recebe a 17ª edição do AgitaCão, evento beneficente em prol da Associação Educativa de Proteção Animal (AEPA), no dia 19 de agosto a partir das 9h. As atrações do evento incluem os tradicionais Cãominhada, CãoCurso e Desfile de Cães para Adoção, com a presença de ONGs e instituições que resgatam e cuidam de animais abandonados.O CãoCurso contará com diversas categorias, como Cão Fantasiado, Cão Chique, Cão Cover e Cão Atleta.

CHOPP & CIA – 80’s Rock faz show no Chopp & Cia no sábado, a partir das 19 horas, na Rua 2, esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Isa Lima e Narciso Júnior animam a noite de sábado, na Esquina do Rio, a partir das 20 horas, tocando o melhor do samba, MPB e pop rock. Na Rua 1, 278, na Saúde.

GINÁSTICO – Tem Projeto Lado B, a partir das 14 horas, no Grupo Ginástico Rioclarense. O valor da entrada é de R$ 15,00 e acontece na Rua 3, esquina com a Avenida 5, no Centro.

MADALENA – Tem Pago10 e Pedro Fenix, tocando o melhor do pagode e do funk, a partir das 23 horas, no Madalena Live Music, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – A banda Via Pública anima a noite de sábado no Cia Paulista, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural.

DOMINGO (20)

QUATRO E MEIA – A cantora Sara Locatelli vai se apresentar no Projeto Quatro e Meia deste domingo (20), no Lago Azul de Rio Claro. Não há cobrança de ingressos. A cantora interpreta MPB (Elis Regina, Tim Maia), sertanejo, rap acústico e pop-rock, com um estilo R&B (Rhythm and Blues). O Projeto Quatro e Meia terá início às 16h30, no mirante do Lago Azul, próximo ao playground.

MOTO ESTAÇÃO – Mais uma edição do evento Moto Estação acontece no domingo, das 11 às 15 horas, na Casa Amarela, localizada na Rua 1, esquina com Avenida 7, no Centro. Haverá feira de cacarecos, exposições de motos e muito rock ao vivo.

ALMOÇO MINEIRO – Acontece a partir das 12 horas, na quadra da escola de samba A Casamba, na Rua 3-A, 1.105, na Vila Alemã. Música ao vivo com Kalu. Valor da adesão é de R$ 30,00. Informações pelo telefone (19) 98733-2027.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

FEIRA AFRO – Acontece mais uma edição da Feira Afro de Artesanato de Rio Claro, a partir das 10 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro. Haverá diversas atrações, entre elas Afro Papo: Vozes Negras, com Bboy Índio e No Tom da Voz com Lucivane e The Black Band. Terá pontilhismo, crochê, bordados, bijuterias, chaveiros e uma vasta opção de alimentação, como comidas afro-brasileiras, acarajé, porções, pastel, tortas, chocolates, bolos, lanches e opções de bebidas.

INSCRIÇÕES – O concurso Miss Rio Claro Teen está com inscrições abertas. Jovens entre 15 e 17 anos podem inscrever-se pelo telefone (19) 99740-7064 – Marquinhos. A primeira eliminatória acontece no mês de setembro. O evento é organizado pela empresa Etiqueta Modelos e Manequins.

FEIJOADA – O Abrigo São Vicente de Paulo, de Rio Claro, está vendendo adesões para feijoada que será entregue no dia 20 de agosto. O valor é de R$ 60,00 e toda renda será revertida à instituição. A adesão dá direito a feijoada, arroz, vinagrete, farofa e couve. A retirada será no modelo drive-thru, das 11 às 13h30, na Rua 1, 270, entre as avenidas 19 e 21 – portão 3, no bairro Saúde. O pix pode ser feito diretamente no número (19)99329-3041 e o comprovante enviado para o (19) 97155-2263.

PORCO NA FORNALHA – Adesões estão sendo vendidas para o Porco na Fornalha, que acontece no dia 27 de agosto, no Santuário da Boa Morte e Assunção. Evento tem início às 12 horas e o valor da adesão é de R$ 60,00. Crianças até 8 anos não pagam e de 8 a 10 anos pagam R$ 30,00. As bebidas serão vendidas à parte. Informações (19) 3557-1740.

SANTA GERTRUDES – No domingo, a partir da 12 horas, tem início mais uma edição da Tarde do Rock, em Santa Gertrudes, com diversas bandas do município, no Pátio da Aspacer. O evento terá encerramento feito pela banda Raimundos, a partir das 22 horas.

SANTA GERTRUDES II – O 2º Encontro de Carros Antigos acontece no parque Ruy Raphael da Rocha, das 9 às 17 horas, com diversas atrações, entre elas o show de Rock Elvis 69 Band, a partir das 12 horas.

CASCALHO – Quermesse em homenagem a Nossa Senhora de Assunção, no Salão Paroquial da Matriz de Cascalho. Evento acontece ao longo de todo o dia e haverá show das 11 às 13 horas com Trio Acústico e, das 13h30 às 15 horas, com Zé Carlos e J. Bim. Mais informações pelo telefone (19) 3546-2440.

CHOPP & CIA – A música ao vivo de domingo fica por conta de Flávia Souza, a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, localizado na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.