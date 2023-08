Cauê Silva e Jéssica Areias serão a atração do Quintal da Tereza que celebra o aniversário de sua fundadora. Foto: José de Holanda

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 11 a 13 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (11)

CIRCO – O circo chegou! Nesta sexta, a partir das 20h, o espetáculo do Circo Las Vegas Internacional estreia em Rio Claro. Localizado na Avenida Brasil, encanta crianças e famílias com diversas atrações. As sessões acontecem de segunda a sexta, às 20h e sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do local. Fique ligado no Instagram do JC que tem promoção!

SAMUCA – Tem Botequim da Samuca nesta sexta-feira, a partir das 21h, na Avenida 9, 1.200, com show de Samba e Prosa, Jeito Simples e Tem Fuzuê. Lançamento Pagode do JF.

QUINTAL DA TERESA – Celebrando o aniversário de sua fundadora, o Quintal da Teresa apresenta nesta sexta-feira, a partir das 18h30, Canto de Origens, com Jéssica Areias e Cauê Silva. Os ingressos são limitados e custam R$ 20,00. O pix para a compra é (19) 99678-9355. É preciso encaminhar o comprovante para o mesmo número. Evento acontece na Rua 5-B, 242, no Cidade Nova, em Rio Claro.

SANTA GERTRUDES – Tem início nesta sexta-feira a tradicional Festa da Cidade, em Santa Gertrudes. A partir das 19 horas, as instituições do município já vendem suas delícias. O show de abertura fica por conta da banda Rubber Soul Beatles, a partir das 22 horas, no pátio de eventos da Aspacer, no Centro de Santa.

PIRACICABA – A 28ª Edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba tem início nesta sexta-feira, com show de Douglas & Vinícius e Thiaguinho. No sábado a animação fica por conta da dupla Jorge & Mateus e Léo Gioacomini. Na Avenida Professor Benedito de Andrade, 200, em Piracicaba. Informações pelo telefone (19) 9 9853 -9823.

CHARQUEADA – Tem início nesta sexta e segue no sábado e também no domingo a segunda edição do Trail Raiz, na cidade de Charqueada. Na sexta o evento tem início às 19 horas, no sábado às 14 horas e no domingo às 8 horas. São diversas atividades, como passeios e atrações musicais. Mais no site www.trailraiz.com.br.

BOM JESUS – Festa do Padroeiro acontece na Paróquia Bom Jesus, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial, na região da Via da Saudade, em Rio Claro. Música ao vivo com Francisco & Fernando.

PIRACICABA II – Nesta sexta-feira, às 20h, no ginásio do Sesc Piracicaba, integrando o projeto “No Palco do Sesc”, o artista João Bosco traz o show “Abricó-de-Macaco”, inspirado na sonoridade de Tom Jobim, Baden Powel e Paulinho da Viola, propondo uma mistura entre choro, afrobeat e jazz. A apresentação tem classificação etária para 16 anos e o valor dos ingressos varia entre R$ 40 e R$ 12. Show contará com acomodação em cadeiras. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, no Centro da Cidade.

SÁBADO (12)

CORAL – O Coral Magnum Cantorum apresenta “Uma Viagem pelo Mundo do Canto-Coral”, com direção e regência de Kalvin Almeida. A apresentação deste sábado é às 19h30 no Casarão da Cultura, na Avenida 3. Entrada gratuita.

PET – Tem feira de adoção pet no sábado, das 10 às 13 horas, na Rua 14, entre as avenidas 8 e 10. O evento é realizado pela ONG Amigos do Canil RC. É a 23ª edição e quem tiver interesse em adotar um cachorro ou gato é preciso estar portando RG, comprovante de endereço e fotos da residência.

ROCKFEST – A antiga Estação Ferroviária de Rio Claro recebe mais uma edição do FestRock RC, neste sábado. A programação conta com shows das bandas: Tráfico de Influência (nu metal, rap core, rock da roça), Driven by (metal alternativo), Devohra (new metal), Couraça (rock alternativo), Inocoops (garage rock), Alerta Mental (hardcore punk) e SIC (cover de Slipknot). Na Rua 1, com Avenida 1. A abertura dos portões acontece às 13 horas, com início das apresentações às 14 horas. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. Haverá também o concurso Miss Rock Fest.

STAND-UP – Emerson Ceará apresenta seu Stand-Up no sábado, a partir das 20 horas, no teatro do Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro. Há cobrança de ingressos.

SANTA GERTRUDES – Segue no sábado a tradicional Festa da Cidade, em Santa Gertrudes. A partir das 19 horas, as instituições do município já vendem suas delícias. A música ao vivo fica por conta da dupla Mayk & Lyan, a partir das 22 horas, no pátio de eventos da Aspacer, no Centro de Santa Gertrudes.

CASCALHO – A Paróquia Nossa Senhora da Assunção realiza a grandiosa quermesse neste sábado, em celebração ao Dia dos Pais, no salão e praça da Matriz de Cascalho, a partir das 19h30. Haverá apresentação do grupo de dança italiana Trevisana Nel’Mondo. Show também com a banda Miragem.

BOM JESUS – Segue no sábado, a partir das 19 horas, a Festa do Padroeiro, no Bom Jesus. Vanderlei Viola anima a noite, na região da Via da Saudade, em Rio Claro.

DOMINGO (13)

GRASIFS – Tem pagodão a partir das 15 horas, na quadra da Escola de Samba Grasifs, na Avenida 19, 1.563, no Consolação, em Rio Claro. Terá shows de União de Amigos, Grupo Aroeira, Jeito Simples, Tem Fuzuê, Julio Neri, e Leandrinho e Banda. A festa celebra o Dia dos Pais e tem entrada gratuita até as 17 horas, após o valor é de R$ 20,00.

INSCRIÇÕES – O concurso Miss Rio Claro Teen está com inscrições abertas. Jovens entre 15 e 17 anos podem inscrever-se pelo telefone (19) 99740-7064 – Marquinhos. A primeira eliminatória acontece no mês de setembro. O evento é organizado pela empresa Etiqueta Modelos e Manequins.

QUATRO E MEIA – Francisco & Fernando é atração deste domingo (13) no Projeto Quatro e Meia, no Lago Azul de Rio Claro, a partir das 18h30. Formada pelos irmãos Bredda, a dupla é nascida no município e desde criança toca viola e violão, interpretando músicas sertanejas de raiz e românticas. Não há cobrança de ingressos.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

SANTA GERTRUDES – Missa em ação de graças, a partir das 9h30, na Igreja Matriz, localizada na Praça Carlos Buschinelli, no Centro da cidade.

SANTA GERTRUDES II – A festa segue no domingo, com muito samba e pagode. O grupo Batucada Boa anima a noite a partir das 20 horas e às 22h o grupo Exalta sobe ao palco para comandar a celebração. Haverá também venda de comidas e bebidas, a partir das 19 horas. No pátio de eventos da Aspacer, no Centro de Santa Gertrudes.

CASCALHO – A partir das 10h30 às 12 horas, venda de assados e doces para o almoço de Dia dos Pais. Encomendas até dia 11 de agosto pelo telefone (19) 3546-2440 ou (19) 98416-0165.

FEIJOADA – O Abrigo São Vicente de Paulo, de Rio Claro, está vendendo adesões para feijoada que será entregue no dia 20 de agosto. O valor é de R$ 60,00 e toda renda será revertida à instituição. A adesão dá direito a feijoada, arroz, vinagrete, farofa e couve. A retirada será no modelo drive-thru, das 11 às 13h30, na Rua 1, 270, entre as avenidas 19 e 21 – portão 3, no bairro Saúde. O pix pode ser feito diretamente no número (19)99329-3041 e o comprovante enviado para o (19) 97155-2263.