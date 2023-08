Ítalo Bezerra (filho de Bezerra da Silva) e banda animam a noite de lançamento do novo tema-enredo da escola de samba Samuca, no sábado. Outras atrações marcam presença no evento, na Avenida 9, 1.200, em Rio Claro. Haverá cobrança de ingresso no valor de R$ 5,00

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 04 a 06 de julho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (4)

MERCADÃO – Nesta sexta-feira tem show da banda Monallizza, fazendo tributo a Tim Maia. O show tem início a partir das 19 horas, no Mercadão Municipal, localizado na Rua 8, 1.345, na região do bairro Santa Cruz.

A banda gertrudense Monallizza, que faz um belíssimo tributo a Tim Maia, marca presença no Mercadão Municipal de Rio Claro nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, para um show inesquecível. Evento celebra a entrega da revitalização de parte do espaço

BANDA – A Banda Sinfônica União dos Artistas Ferroviários celebra 127 anos nesta sexta-feira, em um concerto especial, realizado na Capela do Colégio Puríssimo, a partir das 20 horas. Na Rua 7, 881, no Centro de Rio Claro.

SESI – O público de Rio Claro vai poder prestigiar o espetáculo infantil “O Macaco e a Boneca de Piche”, no Teatro Sesi Rio Claro, no próximo dia 4 de agosto. O evento tem início às 16 horas, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana e é gratuito.

SEXTA SOM – Tem show com Lokassos a partir das 20 horas desta sexta-feira, no Floridiana Tênis Clube, localizado na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana, em Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Tem música ao vivo a partir das 20 horas na Rua 1, 278, na Saúde, com Jean Martins, tocando o melhor do pop e rock.

CHOPP & CIA – A banda Komossomos anima a noite de sexta-feira em uma das esquinas mais tradicionais de Rio Claro, a do Chopp & Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SUJINHO’S – A banda Aloprados anima a noite de sexta-feira, o Sujinho’s Bar, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

SÁBADO (5)

AUDOTE – A 11ª edição do evento que visa encontrar um lar para cachorros e gatos adultos e filhotes acontece neste sábado, das 9 às 12h, na Pet Camp, na Rua 11 com Avenida Visconde do Rio Claro. Quem tiver interesse em adotar precisa portar documento pessoal com foto, comprovante de endereço, fotos da residência, guia ou caixa de transporte.

SAMUCA – O mês de agosto chega e a Escola de Samba Samuca divulga neste sábado (5), às 20h, seu tema para o desfile de Carnaval de 2024. Com convidados de agremiações de São Paulo como Lavapés, Camisa Verde e Branco e Peruche, a Samuca pretende celebrar seu novo enredo com várias referências históricas. O som fica por conta da Bateria Ritmo Envolvente e um show especial com Ítalo Bezerra e banda. O valor da portaria é R$ 5, mas integrantes e figurantes Samuqueiros não pagam. Na Avenida 9, 1.200, em Rio Claro.

GRÊMIO – O Grêmio da Cia Paulista celebra 127 anos em grande estilo. Na noite de sábado tem Discoteca do Grêmio, a partir das 20 horas, com a banda Playmohits 80. Sócios não pagam e não sócios pagam R$ 20,00. Venda de ingressos acontece na secretaria do clube, na Rua 9, 1.569, na Santa Cruz.

MERCADÃO – A festa continua no Mercado Municipal neste sábado. A partir do meio-dia show com Mary Rocha e Projeto Pura Arte, com muito samba e carnaval. Na Rua 8, 1345, na região do bairro Santa Cruz.

BAILE DA CIDADE – Santa Gertrudes realiza no sábado, a partir das 21h30, na sede da Aspacer, na Rua 4, 470, no Centro do município, mais uma edição de seu tradicional baile de aniversário, celebrando seus 75 anos de emancipação político-administrativa. A festa será comandada pela banda Chapéu da Máfia. Obrigatório traje social.

LET’S GO – O bar Let’s Go! Alternative bar completa um ano em Santa Gertrudes e para celebrar a data apresenta show do músico Gabriel Thomaz, da banda Autoramas. A abertura é com a banda Inocoops, a partir das 20 horas, na Rua 2, 334, no Centro de Santa Gertrudes.

SESI – O Projeto Repertório Etc e Tal – Teatro Mímica Humor chega a Rio Claro com a peça “Fulano & Sicrano”. O espetáculo é gratuito e acontece no dia 5 de agosto, às 19h, no Teatro SESI Rio Claro. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. Os ingressos podem ser retirados através do site da Dcolor (www.dcolor.art.br/ingressos) ou do Sesi Rio Claro (www.sesisp.org.br/eventos).

ESQUINA DO RIO – A banda Nebadon anima a noite de sábado, a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro. Espaço oferece diversas opções gastronômicas.

CHOPP & CIA – Xeque Mate faz show a partir das 20 horas, no Chopp & Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SUJINHO’S – Sábado é a vez da banda Los Corleones animar a noite no Sujinho’s, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

CIA PAULISTA – A banda Três Caras anima a noite de sábado no Cia Paulista, a partir das 23 horas, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural de Rio Claro.

DOMINGO (6)

SEMANA DA FAMÍLIA – Realizada pela Paróquia São João Batista. Missa de abertura acontece a partir das 19 horas, na Matriz de São João Batista, na Rua 6, no Centro de Rio Claro. Gesto concreto: material de higiene pessoal e limpeza.

ITAPÉ – Santa Missa acontece a partir das 11 horas, no Distrito de Itapé. Concentração de cavaleiros acontece na Capela São Salvador, com saída a partir das 9h30. Evento tem venda de adesões e contará com almoço com feijão tropeiro, espetinhos e bebidas vendidas à parte. Informações pelo telefone (19) 9.8981-3391. Haverá música ao vivo com Anderson Violeiro.

MERCADÃO – No domingo, a partir do meio-dia, tem show com a banda Sala Especial, em celebração da inauguração das melhorias feitas no Mercadão Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1.345, na região do Santa Cruz.

QUATRO E MEIA – Geração 2 e John & Vicky e Banda Prisma são as atrações do Projeto Quatro e Meia deste domingo (6) no Lago Azul de Rio Claro. Com duas atrações, a programação terá início excepcionalmente às 16 horas. Não há cobrança de ingressos.

CLUBE DE CAMPO – Mais uma edição da Feira do Empreendedor acontece no domingo, das 11 às 15 horas, no Clube de Campo de Rio Claro, no gramado abaixo da marquise da Sede Social. Na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

GINÁSTICO – O youtuber Lucas Inutilismo, junto com sua banda Inutilismo, promete agitar a cidade com os maiores sucessos do funk, a partir das 18 horas. Show tem início a partir das 20 horas. Ingressos disponíveis em www.9ingressos.com ou adquira sem taxa pelo WhatsApp: (11) 91464-6559.

CHOPP & CIA – O domingo de viola será animado ao som de Junior Santis, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SUJINHO’S – Fechando o domingo, a banda Titansnic faz show, a partir das 21 horas, no Sujinho’s Bar, localizado na Avenida 24-A, na Bela Vista.