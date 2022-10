Violões Artes Trio, formado por Pedro Cameron, Priscila Giusti e Welton Nadai

QUERMESSE – Festa de São Judas Tadeu, a partir das 19 horas, na Rua 5, entre as avenidas 36 e 38, na Vila Operária.

SAMBA – Celebrando os 75 anos do Patrô, a escola de samba Grasifs samba rock com Flavinho Mello, banda Swing de Mesa e muita black music com banda Lã e DJ Adilson, a partir das 20 horas, na Avenida 19, número 1.563, na Consolação, em Rio Claro.

FESTA DO PEÃO – Acontece hoje mais um dia da Festa do Peão de Cordeirópolis, com show de Diego & Victor Hugo. Na Avenida Aristeu Marcicano, no Jardim Cordeiro.

JOAQUINA – Tem muita música com DJ Cordero e DJ Agatha, a partir das 23 horas, no Joaquina Lounge Bar, na Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo, em Rio Claro.

LA SETE – Tem pancadão na La Sete neste sábado, a partir das 22 horas, com DJ Fratucello, DJ Samuca e Gil, na Avenida 14, número 2.121, no Jardim São Paulo.

PARADISE – Tem Sunset a partir das 17 horas no Paradise Beach Sports, com shows de João Paulo & Diego, Gil, Grupo Envolvência e Julio Neri, na Avenida 1 IE, no Distrito Industrial de Rio Claro.

ESQUINA DO RIO – Tem feijoada das 12h30 às 16 horas na esquina mais carioca da cidade e às 20 horas tem música ao vivo com Sambadela, na Rua 1, esquina com Avenida 29, no bairro Saúde, em Rio Claro.

TRUCO – Tem torneio de truco na Escola de Samba A Casamba, a partir das 15 horas. A inscrição é R$ 50,00 por dupla com premiação em dinheiro e troféus. A Casamba fica no Espaço Livre da Vila Martins, na Rua 3-A. Mais informações pelo telefone (19) 9.9785.8606.

SESI – Violões Artes Trio, formado por Pedro Cameron, Priscila Giusti e Welton Nadai leva gratuitamente às cidades do interior paulista um espetáculo com belíssimas transcrições para trio de violões de uma seleção de peças de compositores que são referência nas salas de concerto de todo o mundo. A apresentação acontece no Sesi, a partir das 18 horas, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

CHOPP & CIA – Música ao vivo com a banda Nebadon, a partir das 20 horas, na Avenida 5 com a R ua 2, no Centro de Rio Claro.

TROPICÁLIA – A partir das 20 horas, tem “Apaga o Lampião”, com pulseiras de neon, pintura facial e música ao vivo com Banda Maresias, na Avenida 42-A, 328, na Vila Alemã.

INAUGURAÇÃO – Inaugura neste sábado, a partir das 22 horas, a Wow Open Air, um novo espaço para muita badalação na cidade de Rio Claro. A inauguração acontece com uma festa fantasia, na Rua Schobell, no Distrito Industrial. Informações (19) 9.9929.1939.

DOMINGO (23)

MERCADÃO – Tem troca de figurinhas da Copa do Mundo das 8 às 13 horas no Mercadão Municipal de Rio Claro, com música ao vivo de Foca & Pancher. Haverá também sorteio de brindes, bebidas e comidas típicas, degustação, área kids e muito mais!

FARRA PRIME – Acontece neste domingo, a partir do meio-dia, no bar do quiosque do Grêmio Recreativo da Cia Paulista, na Rua 10 com a Avenida 12, na Santa Cruz. Show com DJ Parlada, João Paulo e Diogo e Julio Neri. Sócios não pagam.

OUTUBRO ROSA – Caminhada Domingo Rosa “Um toque pela vida” acontece a partir das 8 horas na Avenida Presidente Kennedy, com arrecadação voluntária de aveia ou amigo de milho, destinada ao Fundo Social de Solidariedade. Evento terá área kids.

QUATRO E MEIA – O Projeto “Quatro e Meia” desta semana busca difundir a cultura Psytrance e todas as manifestações artísticas nela incorporadas. Por meio do coletivo Trance no Bosque, o evento deste domingo (23) começa excepcionalmente mais cedo, às 14 horas, no Lago Azul de Rio Claro.

SERESTA – Tem seresta na Philarmônica de Rio Claro todos os domingos, a partir das 11 horas. O encontro é gratuito, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro da cidade.

VETERANOS – Começa às 15 horas, na Sociedade Beneficente Veteranos de Rio Claro, na Avenida 8, 979, no bairro Santa Cruz, Tarde Dançante com a Banda Sociu’s.

CHOPP & CIA – Música ao vivo com Hanara Sanches, a partir das 20 horas, na Avenida 5 com a Rua 2, no Centro de Rio Claro.

TERÇA (25)

SÃO JUDAS TADEU – Início do Tríduo de São Judas Tadeu, a partir das 19h30, na Rua 5, entre avenidas 36 e 38, na Vila Operária.

QUARTA (26)

SÃO JUDAS TADEU – Segundo dia do Tríduo de São Judas Tadeu, a partir das 19h30, na Rua 5, entre avenidas 36 e 38, na Vila Operária.

QUINTA (27)

SÃO JUDAS TADEU – Terceiro dia do Tríduo de São Judas Tadeu, a partir das 19h30, na Rua 5, entre avenidas 36 e 38, na Vila Operária.