Fachada de Agência do Banco do Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Confira também na reportagem os horários do comércio de rua e Shopping

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, nos dias 12/02 (segunda-feira) e 13/02 (terça-feira), o que vale também para as compensações bancárias, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Já, na Quarta-Feira de Cinzas (14/02), o início do expediente ao público começa às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 14/02). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Lotéricas

As lotéricas também irão ficar fechadas na segunda e terça-feira, voltando a atender ao público na quarta-feira (14) às 8 horas.

Comércio de rua

Já o comércio de rua de Rio Claro definiu que hoje, sábado (10), abre das 9h às 18h. No domingo (11) fica fechado sendo que na segunda-feira (12) retoma o expediente normalmente das 9h às 18h. Já na terça-feira de carnaval, dia 13, o comércio fica fechado.

Shopping Rio Claro

Dia 12/02 – segunda

Lojas de Alimentação, Entretenimento e Lazer: 11h às 22h / Lojas: das 10h às 22h

Dia 13/02 – terça

Lojas de Alimentação, Entretenimento e Lazer: das 11h às 22h / Lojas: das 13h às 19h

Dia 14/02 – quarta

Lojas de Alimentação, Entretenimento, Lazer e demais lojas: das 12h às 22h.