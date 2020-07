Acontece nesta quinta (9), em Brasília, uma manifestação organizada pelo Movimento Pró Armas, com o objetivo de reivindicar mais liberdade para a população. De acordo com os organizadores do evento, os objetivos do protesto são a garantia de direitos, a tripartição de poderes, o cessamento de hostilidades e uma “segunda emenda” brasileira. Mais detalhes sobre a manifestação estão disponíveis no site proarmas.com

O advogado e atirador esportivo rio-clarense Marcos Miranda é uma das pessoas que participa da manifestação desta quinta. Segundo Miranda, cerca de 10 mil manifestantes estão reunidos em Brasília defendendo uma maior liberdade para os brasileiros.