Imagem ilustrativa. Foto: Unsplash.com/Free.

Coletivo Kino-Olho oferece oficina especial para população interessada no tema.

Estão abertas as inscrições para a oficina “Garimpando Sons para Desconstruir Histórias”, que será realizada nos dias 21 e 22 de janeiro de 2023 na sede do Coletivo Kino-Olho, no Casarão da Cultura, na Avenida 3 com Rua 7, em Rio Claro. São 15 vagas disponíveis gratuitamente. A partir de alguns exercícios de percepção e escuta de sons, músicas, arte sonora e cinema, o objetivo da oficina é fazer com que os participantes garimpem seus próprios sons pelo espaço (sede do Coletivo Kino-Olho e seu entorno) e com os mesmos montem uma narrativa sonora. A atividade será ministrada por Léo Bortolin. Não é necessário possuir equipamentos de captação de som para participar da oficina.

A atividade será ministrada pelo idealizador Léo Bortolin.

Léo Bortolin é idealizador e sócio da Som de Black Maria, produtora cinematográfica independente especializada em produção sonora. Tem trabalhado como diretor de som no cinema desde 2010, atuando como artista sonoro em instalações, videoarte e bandas musicais e também na pesquisa da linguagem sonora em diferentes disciplinas. Faz parte do grupo cinematográfico Kino-Olho (na cidade de Rio Claro) como diretor de som, oficineiro nas áreas de introdução a linguagem cinematográfica e som no cinema e como produtor de cineclube. O formulário de inscrição está disponível no www.facebook.com/kinoolho.