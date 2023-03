A equipe foi representada na competição por oito atletas, sendo seis na categoria Elite e dois na categoria Paraciclismo-Tandem. Foto: Bike76

O Velódromo de Indaiatuba recebeu, entre os dias 8 e 12 deste mês, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista para atletas das categorias Elite e Paraciclismo. Comandada pelos técnicos Walter Hohne Junior e Natália Varela Gonzalez, a equipe ABEC Rio Claro foi representada na competição por oito atletas, sendo seis na categoria Elite e dois na categoria Paraciclismo-Tandem: Wellyda Rodrigues, Alice Melo, Nicolle Borges, Cristiane Silva e Bianca Garcia no feminino; e Leandro de Larmelina, Matheus Fudisaki e Luiz Letízio no masculino. No total, os atletas conquistaram 11 medalhas, sendo cinco de Ouro, quatro de Prata e duas de Bronze, além de outros resultados expressivos em disputas acirradas na categoria masculina.

Principais conquistas: Perseguição por Equipe Feminino – Equipe Tricampeã Brasileira; Omnium Feminino – Wellyda Rodrigues – Tetracampeã Brasileira de Omnium; Madison Feminino – Wellyda Rodrigues e Alice Melo – Tricampeãs Brasileiras de Madison nessa formação; KM Paraciclismo-Tandem Masculino – Luiz Letizio e Matheus Fudisaki – Piloto; Perseguição Ind Paraciclismo-Tandem Masculino – Luiz Letizio e Matheus Fudisaki – Piloto. A equipe conquistou ainda prata Omnium Feminino – Alice Melo; Perseguição Ind Paraciclismo-Tandem Feminino – Bianca Garcia e Cristiane Silva – Piloto; Velocidade 200m Paraciclismo-Tandem Feminino – Bianca Garcia e Cristiane Silva – Piloto; Velocidade 200m Paraciclismo-Tandem Masculino – Luiz Letizio e Matheus Fudisaki – Piloto. Medalha bronze em Velocidade por Equipe Masculino – Matheus Fudisaki e Leandro de Larmelina e KM Paraciclismo-Tandem Feminino – Bianca Garcia e Cristiane Silva – Piloto. A equipe conquistou ainda 4º lugar em Eliminação Feminino – Nicolle Borges, 4º lugar Keirin Masculino – Leandro de Larmelina, 6º lugar Velocidade Individual Masc – Leandro de Larmelina, 7º lugar Velocidade Individual Masc – Matheus Fudisaki e 9º lugar Keirin Masculino – Matheus Fudisaki.

“Saímos desse Campeonato Nacional com a sensação de objetivos alcançados. Fomos com uma equipe bem focada nos objetivos de conquistar medalhas e todos os nossos atletas subiram no pódio”, comentou Natalia Varela, dirigente da equipe.

“O cronograma de competições ficou bem apertado devido ao tempo de chuva, mas conseguimos competir nas principais provas e saímos como campeões brasileiros em 5 delas, o que é um grande resultado para nossa equipe”, comentou o treinador e técnico Walter Hohne Junior.

A equipe Campeã de Perseguição por Equipe com o técnico Walter Hohne Junior.

No Paraciclismo esta foi a segunda participação da ABEC Rio Claro em competições de Velódromo, com a conquista de 2 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. Os atletas competiram com uma bicicleta emprestada, já que a bicicleta para velódromo é um modelo específico e não é comercializado no Brasil. “O nível estava bem alto entre os atletas e, de acordo com a organização do evento, o paraciclismo teve um número recorde de inscritos no campeonato”, finalizou Natália Varela.

Próximas competições

A equipe se prepara agora para a disputa do Campeonato Brasileiro de Pista das Categorias de Base e para a Copa do Mundo de Pista no Canadá, que será realizada entre os dias 19 e 23 de abril, prova que faz parte do projeto de classificação olímpica. Até lá, compete em algumas provas que serão utilizadas como parte do treinamento.

ABEC Rio Claro

O Projeto Pedala Rio Claro, o Projeto Olímpico Feminino Madison e o Projeto Paraciclismo são desenvolvidos pela ABEC Rio Claro, através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Rio Claro/Secretaria de Esportes e Turismo, e contam com o patrocínio da Potencial – Eletricidade e Manutenção, Viviani Veículos, Shimano Brasil, Comercial Cirúrgica Rioclarense, Sport Bike, Mauro Ribeiro Sports, Xerocopy, Foccus Fotografia, Monely Esportes e HB Brasil.