Ele é de Hortolândia, mas participa de todos os eventos de carros na região. Edson ‘Patropi’ é motorista de profissão e um dos fundadores do clube ‘Amigos de Estradas’ fundado em maio de 2022.



Proprietário de uma Caravan 74, Patropi se orgulha dela fazer parte do primeiro lote de fabricação “o detalhe diferencial dela e das outras é que a Caravan só foi lançada em 75, então é uma das primeiras Caravans. Ela foi lançada no Salão do Automóvel de 74, dia 22 de novembro de 74, e colocada no mercado para venda só em 75, então esse aqui é o primeiro lote da Caravan fabricada.” Apesar do diferencial, ele afirma que as características, esteticamente falando, são as mesmas dos anos seguintes “77 e 78 é o mesmo padrão” explica.

Galeria

Edson Patropi e a esposa Geni Sousa Gomes Costura dos bancos diferenciada Painel original com toca-fitas K7 original da época

A Caravan tem placa preta, uma forma de diferenciar um carro que tem valor histórico, e sua cor é laranja boreal “do SS 78” explica o proprietário, cor escolhida pelo filho para destacar mais “quando eu fiz o carro era pra ele, fiz exclusivamente pra ele, e como é molecada, ele queria uma cor mais agressiva.” Patropi relata que a cor original do carro é laranja metálico, indo para um dourado, mas que a vantagem da nova cor é que se destaca muito, onde chega chama a atenção.

Motor 4cc original



O carro a princípio foi comprado para tirar peças, mas Patropi descobriu que a Caravan estava melhor que o carro que ele já tinha então começou a montar a Caravan laranja e deixá-la o mais original possível “ela está com motor 4cc original, as rodas e calotas originais, os bancos são originais, mas a costura é diferenciada, painel, velocímetro está tudo dentro da originalidade só a cor que não é o original do modelo dela foi alterada pela cor de um carro mais novo, o restante tudo original,” esclarece.

Ao lado da Caravan, Patropi exibe lembranças de eventos que participou Calotas originais

Patropi comprou o carro há dez anos e demorou três para reformá-la inteira “não fiz uma restauração, foi uma reforma.” Ele explica que ‘restaurar’ demora muito e é mais caro “como eu rodo muito com ela, então eu não prezo muito com isso, o meu carro é pra curtir, para as pessoas verem, admirarem, quer entrar entra, então o meu carro é pra curtir e não carro pra ficar em exposição no museu,” declara o motorista apaixonado por carro.



Edson Patropi diz que todo final de semana a Caravan está em movimento pelas cidades da região, ele e a família curtem muito passeios e eventos. Nos encontros de carros antigos, Patropi enfeita o painel da Caravan com brinquedos infantis para atrair a meninada “a criançada delira é pra incentivar essa criançada a começar gostar dos carros antigos, apreciar, então é um chamarisco para as pessoas verem e divulgar.” Ele expõem ao lado do carro a coleção de objetos adquiridos nos eventos que participa, e um banner do clube Amigos de Estradas com adesivos colados “cada local que a gente vai, os parceiros que a gente conhece, a gente coloca um adesivo no banner,” comenta. A troca de adesivos entre os participantes de um evento é uma forma de ‘selar’ a nova amizade, eles acabam rodando juntos em eventos da região e um divulga o trabalho do outro “nessa história de carros antigos é muita amizade,” finaliza.

Patropi participou do Segundo Descarboniza Interclubs ACRC 2022 que aconteceu no final de novembro aqui em Rio Claro, na sede do Aircooled Club Rio Claro, na rua 10 nº 38 bairro Saúde, atrás do Ginásio de Esportes Felipe Karam.



Daniel Cunha, vice-presidente do ACRC, explica que o evento Descarboniza nasceu no intuito de fazer um rolê com proprietários de carros antigos, pois na pandemia não estavam acontecendo encontro de carros, “a pessoa vinha aqui (clube), tomava uma bebida, usava o banheiro, comia alguma coisa e ia embora, só pra falar um oi e se rever,” explica. O primeiro descarboniza aconteceu em 2021 e, apesar das restrições, fez tanto sucesso que as pessoas pediram ao clube para fazer um novo evento. “Todos estão convidados também para vir conhecer a sede bater um papo com a gente, toda semana temos uma resenha familiar a partir das 19h00 que é aberto para quem quiser vir conhecer, independentemente de ter carro ou não,” convida Daniel que também conta que eles aproveitam a ocasião para tomar uma cerveja e jogar sinuca. As exposições de carros antigos são gratuitas para quem visita e para quem expõem.