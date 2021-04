Buscando a reabilitação no Campeonato Paulista da Série A-2 após duas derrotas seguidas, o Rio Claro FC encara hoje (28) às 20h o Água Santa no Estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela nona rodada da competição. O Galo Azul ocupa a quinta colocação do estadual com 12 pontos conquistados, com três vitórias, três empates e duas derrotas. O time de Diadema é o vice-líder com 20 pontos contabilizados e segue invicto na competição, com seis vitórias e dois empates.

Para o jogo desta noite, o técnico Alberto Felix tem problemas para montar o time. O goleiro Rafael Pascoal ficou de fora do último jogo por um desconforto muscular e Yuri, que foi o titular diante do Atibaia, também sentiu uma lesão e é duvida. Como o Azulão não possui um terceiro goleiro inscrito no estadual, a diretoria tenta contratar às pressas Murilo Prates, 27 anos, para integrar o elenco. O jogador está no Patrocinense-MG e já atuou pelo Rio Claro em 2019. O Azulão corre contra o tempo para que a rescisão do jogador seja divulgada e ele seja inscrito na competição para ficar à disposição para o jogo de hoje.

Outro jogador que ainda é dúvida para partida é o atacante Jobinho, que ficou fora do último jogo se recuperando de lesão.

Um provável Rio Claro para o jogo tem: Rafael Pascoal (Murilo Prates), Toninho, Roger Tomaz (Marcelo), Roger Bernardo, Acácio, Magno, Bruno Formigoni, Cesinha, Gian, Jair e Denilson.

Água Santa

O Netuno tem no comando técnico o rio-clarense Sérgio Guedes. O treinador vem realizando uma excelente campanha com o time de Diadema, que tenta retornar à elite do futebol paulista.

Para o jogo de hoje, o treinador não poderá contar com o atacante Renato Júnior, que foi expulsou no jogo diante do Juventus quando o time empatou por 2 a 2.

A partida será disputa em Limeira, porque o Estádio Distrital do Inamar em Diadema não possui sistema de iluminação.