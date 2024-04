Acontece neste domingo (21) na Praça da Liberdade, em Rio Claro, a partir das 9 horas, o Xirê em Honra a Ogum, evento que contempla adeptos e simpatizantes das religiões de raízes africanas, Umbanda e Candomblé. Além da manifestação religiosa, o evento também contará com 10 barracas, sendo seis de alimentação típica e quatro de artesanato afro. O evento será realizado até às 15 horas, e no encerramento contará com apresentação do grupo Terreiro de Malandro. A programação terá sequência na noite de domingo, a partir das 18 horas, no Grêmio da Bela Vista, na Avenida 8-A, onde vai acontecer o Samba de Aruanda, também com apresentação do Terreiro de Malandro, venda de cervejas, drinks e porções.

As comemorações do dia de Ogum nesse fim de semana já começarão na noite de sábado (20) com a tradicional festa para o santo no Templo Ilê Asê Xango de Rio Claro de Pai Silvio com a conhecida feijoada.

Origem

O dia de Ogum é comemorado a 23 de abril. Ogum é um orixá guerreiro que protege a ordem e as tecnologias. É associado a São Jorge, o santo guerreiro da religião católica. São Paulo.

O que é Xirê de Ogum?

Xirê é uma estrutura sequencial de cantigas para todos os orixás cultuados na casa ou mesmo pela “nação”, começando por Exú e indo até Oxalá. é uma palavra Yorubá que significa roda, ou dança para a evocação dos Orixás conforme cada nação.

Como funciona um Xirê?

O Xirê, momento organizado para que os Orixás desçam à Terra para celebrar a vida com alegria e festividade junto aos seus filhos, é a ocasião em que a festa se desvela publicamente.

O Xirê é organizado pela UNEGRO/ Rio Claro e conta com a comissão organizadora com o Templo Ilê Asê Xango de Rio Claro de Pai Silvio e Ryan, Pai Carlos Henrique, Pai Augusto, Pai Kaue e Mãe Zana, além da Administração Municipal e da Policia Militar.Informações com Evandro (Unegro) (11) 96713-0908 e Pai Silvio de Xangô (19) 99995-7984.