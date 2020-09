Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, passa por transplante de medula óssea – Eleven/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O percusionista e vocalista da banda Roupa Nova, Paulo César dos Santos, conhecido como Paulinho, 68, recebeu alta do Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24). O artista passou por um transplantes de medula óssea autólogo -no qual as próprias células-tronco do paciente são utilizadas no procedimento- no dia 10 de setembro.



De acordo com boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do conjunto musical, “dia 21 de setembro aconteceu ‘a pega da medula'”, que é quando a medula já consegue produzir as células do sangue em quantidades suficientes. Ainda, segundo o comunicado “o paciente passa bem e poderá ter uma vida normal”.



Paulinho faz parte da formação original da banda que aconteceu em 1970, com o nome de Os Famks, sendo apadrinhados pelo cantor Milton Nascimento. O conjunto só passou a se chamar Roupa Nova, anos depois, ao assinar contrato com a Polygram.



Completam o grupo os artistas: Serginho Herval, Nando, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali e Kiko, que ao som de sucessos como “Whisky-a-Go-Go”, “Linda Demais”, “Dona” e “A Viagem” vendeu mais de 20 milhões de discos.



Em abril de 2019, os fãs da banda brasileira comemoram a parceria inédita com a ex-RBD Maite Perroni, 37, (conhecida por interpretar Lupita na novela mexicana “Rebeldes”), com o lançamento da música “Destino o Casualidad”. “Procurávamos uma parceria internacional para esse novo projeto. Queríamos alguém que cantasse em espanhol, e a Maite é hoje um dos principais nomes no cenário musical, considerada uma das maiores artistas mexicanas do mundo”, disseram à época os integrantes do Roupa Nova, que fizeram o convite à cantora.