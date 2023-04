Informe Publicitário

Você se sente pronto para ter o melhor de Rio Claro ao alcance dos seus olhos? O Vitrius Residence é um projeto singular em um endereço impar. Uma região que consegue reunir o verde, a gastronomia e os serviços essenciais do dia a dia. Uma localização estratégica, onde a exclusividade se torna referência de vida. Design, conforto, panorama e sofisticação. Tudo isso envolvido em um empreendimento privilegiado por ter você como morador. Bem-vindo ao Vitrius Residence, formado por pessoas que exigem viver os melhores momentos da vida.

Collab

Idealizado e coordenado por Maria Luiza Chiossi Capretz, o projeto de parcerias Vitrius Residence tem o intuito de reunir as principais tendências do mercado de design de interiores. Com uma curadoria minuciosa, de altíssima qualidade, e com seu conhecimento e bom gosto, Maria Luiza trouxe para o Vitrius Residence, parceiros acostumados com a entrega de alto padrão e com a versatilidade de espaços que entregam conforto de um lar que inspira a qualidade de vida. O projeto de Collab com parceiros de alto padrão visa o aconchego e a elegância. Materiais, formas orgânicas, texturas, tecidos finos, iluminação e outros detalhes se encaixaram perfeitamente nos ambientes, com total equilíbrio e destaques.

Eletroperez

Costumamos dizer que a iluminação é a cereja do bolo em um projeto, é a luz certa que transforma ambientes ainda mais bonitos e aconchegantes. Exatamente para esse fim que a Eletro Perez existe há mais de 50 anos no mercado de iluminação decorativa, materiais elétricos e automação industrial.

Com 3 lojas em toda a região, a Eletro Perez iniciou suas atividades com o “Seu Tuta”, que fabricava fios de cobre e hoje está com mais de 60 colaboradores que atendem com qualidade quem está construindo ou reformando. Toda expertise está atrelada a materiais de altíssima qualidade e as melhores marcas presentes no mercado. A empresa também desenvolve o projeto de iluminação sem custo adicional.

A Eletro Perez parceiro Vitrius Residence irá mostrar que é possível criar atmosferas únicas, dividir espaços e proporcionar aconchego e seriedade aos ambientes, tudo com o que há de melhor em iluminação. Peças escolhidas a dedos irão traduzir o equilíbrio perfeito entre a exclusividade, o bom humor, a elegância e a qualidade.

A Eletroperez é uma empresa que se destaca pela qualidade dos seus serviços de instalação e manutenção elétrica. Com uma equipe de profissionais altamente capacitados e comprometidos, a empresa oferece soluções personalizadas para residências, empresas e indústrias. Uma das principais características da Eletroperez é o seu compromisso com a segurança. A empresa segue todas as normas técnicas e de segurança em seus serviços, garantindo que todas as instalações elétricas sejam feitas de maneira segura e confiável.

Além disso, a Eletroperez utiliza equipamentos de alta qualidade em seus serviços, garantindo a durabilidade e a eficiência das instalações elétricas. A empresa também está sempre atualizada com as últimas tendências e tecnologias do mercado, oferecendo soluções inovadoras e eficientes para seus clientes. Outro ponto forte da Eletroperez é o seu atendimento ao cliente. A empresa tem um compromisso em entender as necessidades de cada cliente e oferecer soluções personalizadas, sempre buscando a máxima satisfação do cliente.

Com todos esses diferenciais, a Eletroperez se tornou uma referência no mercado de instalações elétricas, sendo reconhecida pela qualidade dos seus serviços e pelo comprometimento com a segurança e a satisfação do cliente. Por sua vez, a Caprem irá oferecer a seus clientes e hospedes do Vitrius Residence serviços de instalação elétrica de alta qualidade, utilizando a experiência e a expertise da Eletroperez. Essa parceria pode garantir que o Vitrius seja o mais completo e eficiente empreendimento de Rio Claro, além de atender às necessidades específicas de cada cliente.

Endereço: Avenida 50A, 271 – Jardim América, Rio Claro – SP, 13506-050

Telefone: (19) 3536-9292

SR Carrari Marmoraria

Com mais de 17 anos de mercado, a SR Carrari Marmoraria, é uma das principais empresas do segmento em Rio Claro e região. Conhecida pelo trabalho minucioso que atende os mais altos padrões estéticos e de qualidade, sendo uma referência em produtos, atendimento e pós-venda. Com toda essa expertise de mercado, a SR Carrari Marmoraria adente os mais diversos tipos de demandas.

Uma empresa que preza pela capacitação de seus colaboradores e pela tecnologia que envolve desde elaboração, instalação, finalização e pós-venda. Para o Vitrius Residence, a SR Carrari Marmoraria utilizou de todo seu know how para elevar ainda mais o empreendimento. Peças e pedras de última geração, ultracompactas e sintetizadas, o que há de melhor em superfície de alto padrão.

Por isso, é uma empresa que se destaca pela alta qualidade dos seus produtos e serviços. Utilizando de seus anos de experiência no mercado, a empresa tem como foco principal a satisfação do cliente, sempre buscando atender as suas necessidades de forma personalizada e eficiente.

A qualidade dos produtos oferecidos pela SR Carrari Marmoraria é garantida pelo uso de matéria-prima de primeira linha, além da utilização de equipamentos modernos e técnicas avançadas de produção. Os profissionais da empresa são altamente capacitados e possuem expertise no setor, o que permite oferecer soluções personalizadas para cada projeto.

Além da qualidade dos produtos, a SR Carrari Marmoraria também se destaca pelo seu atendimento diferenciado. A equipe de atendimento é treinada para prestar um serviço ágil e eficiente, sempre buscando entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções. Por tudo isso, a SR Carrari Marmoraria é uma empresa altamente recomendada por clientes satisfeitos e especialistas do setor.

Endereço: Av. Nossa Sra. da Saúde, 588 – Jardim Vila Bela, Rio Claro – SP, 13506-775

Telefone: (19) 3524-3557

Innovare

Sendo líder em inovação tecnológica para residências e empreendimentos de alto padrão e pioneira em Rio Claro, a INNOVARE oferece serviços exclusivos e personalizados em sonorização e automação em ambientes externos e internos. Todo o controle de sua residência na palma da sua mão e por comando de voz. Com mais de 2 anos atendendo em todo o Brasil, a Innovare conta com serviços exclusivos de alta performance e uma equipe técnica qualificada para superar as expectativas de clientes, sempre com segurança, inovação tecnológica e personalização única.

Para o Vitrius Residence, a Innovare preparou toda a automação de iluminação, TV, cortinas, ar-condicionado e outros. Tudo conectado através da central inteligente com painel touch screen. A empresa, fornece soluções de automação para que você tenha controle total sobre os eletrodomésticos e ambientes da casa, trazendo facilidade e simplicidade, rapidez e eficiência, segurança flexibilidade e economia de energia.

A Innovare traz uma visão única de todas as integrações em um só lugar, e que são facilmente automatizadas. Nessa parceria o Vitrius irá oferecer todas as soluções e dispositivos implementados. Assim você estará pronto para aproveitar o seu apê inteligente.

Endereço: Av. 50 A, 271 – Jardim América, Rio Claro – SP, 13506-050

Telefone: (19) 99744-0896

RS Concept

Nascida aproximadamente 1 ano, a RS Concept é uma empresa do grupo SS Carrari Marmoraria, com mais de 17 anos de mercado. Com foco principal em metais e louças, a empresa abrirá sua primeira loja física em 2023, para atender as necessidades de públicos distintos. Mesmo com pouco tempo de mercado, a RS Concept já se tornou reconhecida pelo design, sofisticação e qualidade. Este é um dos motivos que faz com que a empresa também seja parceira Vitrius Residence. Tudo escolhido com total apreço para garantir uma experiência incrível aos visitantes do apartamento modelo.

ALOE Paisagismo

A ALOE Paisagismo é uma empresa especializada em projetos de paisagismo, jardinagem e manutenção de áreas verdes. Com anos de experiência no mercado, a empresa se destaca pela qualidade dos seus serviços e pelo compromisso em proporcionar aos seus clientes espaços verdes incríveis e funcionais.

Com localização privilegiada e estrutura para receber os mais diversos clientes, a ALOE PAISAGISMO é o dedinho verde do Vitrius Residence. O Projeto de paisagismo assinado pela Aloe Paisagismo traz tendências internacionais para o condomínio que será um dos principais ícones de Rio Claro.

Uma conexão entre o viver com qualidade e a natureza. A Aloe Paisagismo cria cenários que inspiram emoções e oferecem experiências sensoriais únicas, através de composições exclusivas que satisfazem a funcionalidade e o bem-estar. Acreditamos que o paisagismo tem o poder de promover o equilíbrio entre os elementos “construídos x naturais”, restaurando o convívio junto à Natureza e valorizando o ambiente e seu imóvel.

Para o Vitrius Residence, a ALOE criou um cenário que combina funcionalidade com ousadia criativa, espaços que possibilitam um mundo de possibilidade ao ar-livre. A empresa utiliza apenas plantas de alta qualidade, selecionadas cuidadosamente para cada projeto, garantindo assim que o resultado final seja não só esteticamente agradável, mas também saudável e duradouro. Além disso, a ALOE Paisagismo possui uma equipe de profissionais altamente qualificados e treinados, que estão sempre atualizados com as últimas tendências em paisagismo e jardinagem.

Em resumo, a ALOE Paisagismo é uma empresa que se destaca pela qualidade dos seus serviços, pela atenção aos detalhes e pelo compromisso com a satisfação do cliente. Se você está procurando uma empresa confiável e competente para cuidar do seu espaço verde, a ALOE Paisagismo é uma excelente escolha.

Endereço: R. João Polastri, 1900 – Cidade Jardim, Rio Claro – SP, 13501-105

Telefone: (19) 3531-3564

Brazão Móveis

Detalhes inspiram e a verdadeira elegância está nas pequenas percepções. É dessa forma que a Brazão Móveis Finos insere móveis sofisticados e artigos de luxo no decorado do Vitrius Residence. Com mais de 40 anos no mercado de móveis finos, a Brazão Móveis Finos surgiu com o propósito de trazer excelência e tendência em produtos para a vida das pessoas. Tudo isso está atrelado a uma busca dos melhores fornecedores do país e o atendimento de excelência que a Brazão preza.

Do clássico ao contemporâneo, a Brazão possui um dos maiores showroons do interior paulista a pronta entrega, alinhado com tendências mundiais, com muita qualidade, sofisticação e design. A empresa oferece suporte técnico aos seus clientes, desde o projeto até a instalação dos móveis, garantindo assim que o resultado final atenda às expectativas dos clientes.

Todo neste conceito de alto padrão, elegância e alta qualidade foram traduzidas nas peças que compõem os móveis do Vitrius Residence, um empreendimento CAPREM Construtora. Em resumo, a Brazão Móveis é uma empresa que se destaca pela qualidade dos seus produtos, pela atenção aos detalhes e pelo compromisso com a satisfação do cliente. Se você está procurando móveis de alta qualidade e durabilidade, a Brazão é uma excelente escolha.

Endereço: R. Antônio Casemiro, 489 – Centro, Iracemápolis – SP, 13495-000

Telefone: (19) 3456-1716

Bonaldo Marcenaria

Nascida na cidade de Rio Claro, em 1956, a Bonaldo Marcenaria, é uma empresa familiar que está em sua terceira geração, atendendo o mercado moveleiro com extrema qualidade e dedicação. Excelência, dedicação e respeito faz com que a Bonaldo Marcenaria seja referência no mercado Rio Clarense e região. São mais de seis décadas de experiência que traduzem projetos em ambientes que surpreendem os clientes.

Uma história que também use o amor e a vocação pelos detalhes e a busca incessante da inovação. É por essas e outras qualidades ímpares que a Bonaldo Marcenaria está presente no apartamento decorado do Vitrius Residence. Móveis de alto padrão e sob medidas irão compor os espaços, ressaltando toda a elegância de tons suaves e visual contemporâneo, sem deixar de lado últimas tendências do segmento.

A empresa oferece um serviço personalizado, no qual o cliente é atendido de forma individual e suas necessidades são analisadas para que sejam desenvolvidos móveis exclusivos e de acordo com o seu estilo e preferências. Os móveis produzidos pela Bonaldo Marcenaria são únicos e feitos para durar, seguindo as últimas tendências em design e decoração.

Além disso, a Bonaldo Marcenaria preza pelo atendimento ao cliente de excelência, oferecendo suporte técnico desde o projeto até a instalação dos móveis, garantindo assim que o resultado final atenda às expectativas dos clientes. Em resumo, a Bonaldo Marcenaria é uma empresa que se destaca pela qualidade dos seus produtos e serviços personalizados, pela atenção aos detalhes e pelo compromisso com a satisfação do cliente. Se você está procurando móveis sob medida de alta qualidade, a Bonaldo Marcenaria é uma excelente escolha.

Endereço: Av. 24, 745 – Santana, Rio Claro – SP, 13500-521

Telefone: (19) 3524-2457

Trilhoflex

Com um vasto conhecimento em “vestir e decorar janelas”, a Trilhoflex está no mercado desde 2013 criando ambientes que inspiram aconchego. É com muita experiência, tecnologia e paixão que a Trilhoflex acredita que uma casa ou ambiente bem-vestido pode ajudar a proporcionar o que a vida pode oferecer de melhor: como um momento em família, um filme com quem você gosta, um trabalho bem focado.

Com mão de obra e atendimento de profissionais de alto gabarito, a Trilhoflex também estará presente no apartamento modelo do Vitrius Residence. Tudo confeccionado em um ateliê exclusivo, diretamente para o projeto decorado do empreendimento. “Procuramos sempre entender os gostos e as necessidades do cliente, buscando modernidade, estética e funcionalidade nas cortinas e persianas. Vestir janelas e decorar ambientes está em nosso DNA, e não é à toa que nosso maior propósito sempre foi decorar a vida das pessoas e as janelas do mundo”.

Em resumo, a Trilho Flex oferece aos clientes decorações que possibilitam sensações únicas, agradáveis e inovadoras, com produtos e mão de obra de qualidade, proporcionando bem estar e investimento assertivo aos mesmos , quando verem seus ambientes e espaços transformados e decorados.

Endereço: Av. 2, 961 – Centro, Rio Claro – SP, 13500-411

Telefone: (19) 3023-1340

Loja Ciriana

Há quase 20 anos a loja Ciriana atua na cidade de Rio Claro, como a loja mais completa em produtos para casa. Empresa qual é pioneira no processo criativo de listas de casamento, na loja você pode encontrar desde utensílios, decorações, mesas posta e toda a linha completa de enxoval, que inclui as melhores marcas do mercado. Na nova parceria da CAPREM a Ciriana foi responsável por decorar vários ambientes.

Dentre eles, temos o quarto de casal onde a decoração foi planejada de forma harmônica e clean, o objetivo foi que houvesse uma sinergia da roupa de cama até as demais decorações do ambiente. No quarto infantil foi optado usar alguns tons de cinza e rosa, trazendo aconchego mas sem perder o ar de um quarto juvenil.

A cozinha foi decorada de uma forma moderna e prática, mantendo a essência do Vitrius. O lavabo ganhou um toque especial com a linha de sabonetes e difusores de aromas da loja, por ultimo, o bar da adega foi decorado e planejado de forma funcional e elegante. Por esse motivo a Loja Ciriana é uma empresa completa que atua no segmento de moda e decoração, com uma grande variedade de produtos. A qualidade é um aspecto muito importante para a marca, que se preocupa em oferecer aos seus clientes produtos duráveis e confortáveis, com acabamentos cuidadosos e design diferenciado.

Um dos pontos fortes da Loja Ciriana é a sua atenção aos detalhes. Cada peça decorativa é cuidadosamente elaborada, desde a escolha dos tecidos até a costura final, passando pelo design e modelagem. Os materiais utilizados são de alta qualidade e passam por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a durabilidade e o conforto das peças.

Além disso, a Ciriana também preza pelo atendimento ao cliente. Todos os colaboradores são treinados para oferecer um atendimento personalizado e eficiente, com o objetivo de proporcionar uma experiência de compra satisfatória e fidelizar os clientes. A empresa também está sempre aberta a sugestões e críticas, buscando constantemente melhorar o seu atendimento e seus produtos.

Outro diferencial da empresa é a sua preocupação com o meio ambiente. A empresa utiliza materiais e processos que minimizam o impacto ambiental, como a utilização de tecidos orgânicos e a implantação de práticas sustentáveis na sua produção. Além disso, a marca também se preocupa em promover ações sociais e incentivar a valorização da cultura local. Em resumo, a qualidade da Loja Ciriana é indiscutível, sendo reconhecida pelos seus clientes e pelo mercado como um todo. O que a torna uma referência no segmento.

Endereço: R. 9, 2970 – Santana, Rio Claro – SP, 13504-097

Telefone: (19) 3526-6769

O Vitrius é uma excelente opção para quem busca um imóvel de alto padrão, com conforto, praticidade e qualidade de vida.