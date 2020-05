Com o advento do COVID-19 em nossas vidas, a rotina teve que ser alterada drasticamente e, com a chegada do frio e do inverno, ficar em casa passou a ser mais gostoso e aconchegante.

Então, que tal um happy hour no final do dia? E que tal esse evento ser chamado de happy hour home? Ao invés de brigarmos com a realidade, vamos nos unir a ela e tirar o melhor proveito, por isso, nada melhor do que proporcionar a si e à sua família um momento de relax e lazer com uma boa mesa de queijos e vinhos.

Mesmo estando com pessoas íntimas ou familiares, capriche. É importante ter cuidado com a decoração, ter os pratos e talheres adequados e, principalmente, saber o que deve servir nestas horas.

Veja algumas dicas valiosas para você aprender e surpreender a todos em uma noite especial de queijos e vinhos.

Sobre os queijos e vinhos, é importante ter um conhecimento essencial sobre estes itens para que você tenha tranquilidade ao escolhê-los bem como os acompanhamentos.

Saiba como escolher os tipos e variedades de queijos e vinhos

O queijo é o personagem principal desta ocasião, então, nada melhor do que escolher uma variedade deles. Você pode servir até seis tipos diferentes, divididos em: queijos frescos, queijos cremosos, queijos curados, queijos macios, queijos duros e semiduros. Para cada categoria de queijo, é importante ter o vinho certo para harmonizar a combinação.

É preciso também dar atenção a como servi-los. Os talheres, por exemplo, cada queijo deve ter a sua própria faca para servi-los, pois caso contrário, poderá haver uma mistura de sabores que pode não ser tão agradável para o paladar.

Para acompanhar, sirva caldos ou sopas

Caldos leves e sopas podem acompanhar a mesa de queijos e vinhos. Caldos de legumes ou de frango e também o caldo verde podem ser alguns exemplos de acompanhamento leve para servir. Sirva uma variedade de outros tipos de acompanhamentos.

É importante ter vários tipos de pães, torradas ou bolachas de água e sal para acompanhar. É recomendado não servir com sabores ou temperados, prefira os de sabor neutro. Pães como baguette, pão preto, pãozinho francês ou o pão italiano são os melhores para serem servidos nesta ocasião. Outra sugestão são as frutas, pois combinam bastante e também tábua de frios.

Para diversificar, inclua também patês e geleias, bem como mel e azeites. Muitos apreciam o gosto do queijo com doces, como o mel e a geleia, por isso, pode ser interessante adicionar estes itens.

Escolha seus vinhos de acordo com a combinação com os queijos

– Para queijos tipo Gorgonzola e Roquefort, que são queijos mais fortes, prefira vinhos mais encorpados, como os vinhos tintos;

-Para queijos tipo Brie e Camembert, que são queijos mais cremosos, vinhos tintos mais leves, os menos envelhecidos;

– Queijos tipo Ementhal ou Goulda, que são mais duros, porém de sabor suave, os vinhos tintos leves ou vinho branco seco podem ser a melhor pedida;

Queijos frescos caem bem com vinhos brancos leves e frutados.

Algumas sugestões de vinhos mais encorpados são: Malbec, Shiraz ou Cabernet Sauvignon Os vinhos mais leves e refrescantes, são Sauvignon Blanc, Albariño e Muscadet e os espumantes.

Com estas dicas, esperamos que você possa curtir relaxar e degustar mesmo estando sozinho ou acompanhado. O conceito de Happy hour Home veio realmente para ficar.

