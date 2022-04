Publieditorial

Com diversos empreendimentos entregues no interior paulista, a construtora Vilaurbe está expandindo sua área de atuação e escolheu a cidade de Rio Claro para seu novo condomínio: o Residencial Estellencs. O Estellencs é o projeto mais completo da construtora, contando com um clube completo dentro do residencial: piscina, playground, pet place, churrasqueira, área gourmet, car wash, bicicletário e espaço fitness.

Localizado no grande cervezão, o residencial será implementado em dois módulos, com 2 torres no total, cada uma com 11 pavimentos e 88 unidades. Assim, o Estellencs será o lar de 176 famílias que terão uma vista privilegiada do ponto mais alto do bairro e infra-estrutura completa da região que tem mercado, padarias, bancos e escolas na proximidade.

O destaque se dá pela maior área interna da categoria, contando com apartamentos de 53 a 70m² e varanda estendida ou possibilidade de quintal privativo. Além disso, a unidade já vem com infraestrutura de ar-condicionado e tomada USB, em plantas de 2 dormitórios, 1 banheiro, sala de dois ambientes e cozinha americana.

O lançamento comercial do primeiro módulo aconteceu no início deste ano e já é possível garantir uma unidade no plantão de vendas da Vilaurbe com facilidades para financiamento. Isso porque a construtora possui parceria com a Caixa e participa do programa do governo denominado Casa Verde e Amarela. Dentre suas vantagens, estão as menores taxas de juros do mercado, subsídio do governo e a possibilidade de utilização do Fundo de Garantia (FGTS).

“É uma grande alegria trazermos esse lançamento para Rio Claro, contribuindo para a realização do sonho do primeiro imóvel de inúmeras famílias rio-clarenses. Rio Claro é uma cidade muito bem localizada e com importantes empresas de diferentes segmentos de atuação e inclusive já temos novas áreas para empreendimentos futuros. Esperamos assim contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos habitantes e com o desenvolvimento urbano da cidade”, comenta Jordi Rosselló, sócio fundador da Vilaurbe.

Para aqueles interessados em conquistar sua unidade no Estellencs, há a possibilidade de receber um atendimento exclusivo e totalmente online de um de seus consultores através do cadastro no site.

Conheça mais da construtora que tem sua origem na Espanha

Com mais de 40 anos de experiência no mercado de construção civil e sede em São Carlos (SP), a Vilaurbe já realizou o sonho de mais de mil famílias só no interior do Estado de São Paulo, unindo modernidade, projetos arquitetônicos diferenciados e bem localizados.

Além de estar presente no mercado brasileiro, faz parte de um grupo que possui obras na Espanha e Caribe, contribuindo com o crescimento das regiões em que atua e sempre de forma socialmente responsável e preocupada com o meio ambiente.

Inclusive os nomes de seus empreendimentos paulistas, são inspirados na Espanha. Estellencs, por exemplo, é uma antiga vila situada na costa rochosa das montanhas Tramuntana, considerado um oásis de paz, tranquilidade e tradição.

Atualmente, A Vilaurbe está com duas obras em fase de acabamentos nas cidades de Araras e Lençóis Paulista, nas quais foram sucesso de vendas e satisfação dos clientes. É possível conhecer mais de seus empreendimentos no site da empresa.

Além de todo contato pessoal vivenciado nas etapas de venda dos apartamentos, os clientes podem acompanhar de modo virtual pelo site da construtora e redes sociais, todos os lançamentos da empresa, o andamento das obras, obter informações institucionais e financeiras, compromisso total com seus clientes.