Atuando há mais de 40 anos no mercado da construção civil, a Construtora e Incorporadora Vilaurbe é uma empresa de investidores espanhóis que atua no Brasil em mais de 10 cidades do interior Paulista. A Vilaurbe une em seus empreendimentos modernidade e projetos arquitetônicos diferenciados, sempre pensando na qualidade de vida, bem-estar, conforto e segurança, elementos fundamentais em cada empreendimento. A Construtora possui um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) certificado, auditado anualmente pelo organismo internacional Bureau Veritas, que atesta a qualidade técnica da empresa e reforça o compromisso de qualidade com os milhares de clientes que a empresa atende.



Em Rio Claro, o primeiro empreendimento lançado foi o Residencial Estellencs, com 176 unidades habitacionais e um investimento de 35 milhões de reais, foi um marco para a Construtora Vilaurbe. Foi sucesso de vendas e a grande aceitação dos clientes fez com que a Construtora direcionasse todos os esforços para investir ainda mais em Rio Claro e anunciar mais empreendimentos de alta qualidade e acessível para a população rio-clarense.

No dia 15 de dezembro, a Vilaurbe assinou um convênio com a Prefeitura Municipal de Rio Claro para mais um grande sucesso: o Residencial IBIZA Rio Claro, empreendimento que contará com 112 apartamentos localizados em uma das melhores regiões de Rio Claro, o bairro Santana. Estiveram presentes e testemunharam a assinatura do convênio: Jordi Rosselló – CEO Vilaurbe, Caique Celenza – Diretor de incorporação da Vilaurbe, o Prefeito municipal Sr. Gustavo Perissinotto, o Secretário municipal de Planejamento e Habitação Sr. Agnelo Matos, Marcos Guirado – Vilaurbe, o Corretor de Imóveis Sr. Pedro e o Arquiteto Sr. Beto Gallo, proprietário do terreno onde será construído o Residencial Ibiza. O empreendimento contará com investimentos da ordem de R$ 23 milhões e deverá começar a ser construído no próximo mês de março, no quarteirão entre as ruas 12 e 13 e as avenidas 36 e 38. Em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), o empreendimento oferecerá os benefícios do Programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida.



“É sempre uma grande satisfação poder estabelecer parceria com a iniciativa privada em benefício da população e crescimento de Rio Claro,” afirmou o Prefeito municipal Sr. Gustavo Perissinotto.



O Secretário municipal de Planejamento e Habitação, Sr. Agnelo Matos, destaca que, pelo convênio assinado, a prefeitura dará isenção de tributos à empreendedora. “Além do incremento do setor habitacional, um empreendimento como este também aquece o mercado da construção civil e gera empregos”, comenta Matos.



Jordi Rosselló – CEO VILAURBE, destacou a importância da obra: “O convênio que assinamos com a Prefeitura Municipal de Rio Claro corresponde a um grande investimento para a cidade. A projeção do investimento é de aproximadamente 100 milhões de reais em 2023, o que irá gerar emprego e renda para a população local,” afirma.

O investimento anunciado para 2023, de aproximadamente 100 milhões de reais, refere-se a 3 obras que serão realizadas nos bairros Nova Santana, Cervezão e Bairro da Lagoa. São cerca de 70 a 80 empregos diretos e 50 empresas parceiras ajudando a desenvolver a cidade e criando moradia digna. “As vendas dos apartamentos, que terão entre 50 e 60m², também serão iniciadas no mês de março”, informa Caique Celenza, Diretor de incorporação da Vilaurbe Construtora.



Plantão de Vendas – Av. 24, 426 – esquina com Av. Rio Claro. WhatsApp: (19) 97102-1641.