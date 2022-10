A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro prorrogou as inscrições para o curso gratuito de boas práticas de manipulação de alimentos, realizado pela Vigilância Sanitária Municipal. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (21).

As aulas serão na semana que vem, de 24 a 26 de outubro, no auditório do Senai. Ao todo serão duas turmas com 30 vagas cada, sendo uma no período da manhã (das 8 ao meio-dia) e outra no período da tarde (das 13 às 17 horas).

“É um curso importante para o comércio e indústria alimentícia em nossa cidade”, destaca Giulia Puttomatti, presidente da Fundação de Saúde. As inscrições são on-line. Quem tiver interesse em participar no período da manhã deve acessar o link https://forms.gle/kEkJfLDYgPzURLqj8. Para o período da tarde o link para as inscrições é https://forms.gle/znFeNBVMTfU32Syp8.

O curso é direcionado principalmente a trabalhadores que manipulam alimentos em suas atividades, seja no comércio ou na indústria. Os participantes receberão orientações a respeito de prevenção à contaminação dos alimentos, armazenamento, temperaturas e boas práticas para manipular os alimentos.

“A capacitação está inserida nas atividades voltadas para a educação em saúde, que também são desenvolvidas pela Vigilância Sanitária, além das fiscalizações”, observa Agnaldo Pedro da Silva, coordenador da Visa.

As chamadas boas práticas na alimentação estão definidas em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que estabelece regulamento técnico englobando procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a adequação de alimentos comercializados à legislação sanitária. A atividade tem o apoio da Seção de Educação em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento (Sestd) da Fundação de Saúde. Mais informações pelo telefone 3522-1419.