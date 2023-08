O técnico rio-clarense Carlos Cruz, 42 anos, mais uma vez está em destaque no futebol alagoano de 2023. O treinador, que soma passagens por Desportivo Aliança-AL, Lemense, Tocantinense, Independente de Limeira, Rio Claro e Velo Clube, sagrou-se bicampeão estadual Sub- 17 pelo CRB. O treinador relembra como foi sua chegada em Alagoas e o convite para trabalhar na equipe.

“Cheguei ao clube através da Universidade Federal de Alagoas no projeto do professor Gustavo Araújo, para realizar um trabalho de alta performance e desenvolvimento do futebol dentro do estado. Trabalhei na categoria de base da equipe do Desportivo Aliança, no qual tivemos muito sucesso, classificando o time para Copa São Paulo e depois também no profissional brigando por acesso. A partir daí despertou o interesse do CRB, que me fez o convite para trabalhar lá e aceitei. Treinar jovens talentos é algo que nos dá muita alegria, afinal participamos da formação do caráter do menino, mostramos a realidade do futebol do mundo, apontando os melhores caminhos e tentamos dar direcionamento e posicionamento dentro da vida do ser humano”.

O rio-clarense fala sobre a segunda conquista do campeonato alagoano Sub-17. “A conquista se deu com o trabalho que vem sendo realizado desde ano passado na categoria com o título que conquistamos de forma inédita em 2022 e pudemos conquistar novamente este ano. Sempre realizando um trabalho forte e de qualidade e isso nos consagra a crescer cada vez mais dentro do clube”, disse.

Carlos ressalta os próximos passos de sua carreira e o desejo de seguir trabalhando com a formação de atletas. “É sempre bom saber onde chegar e graças a Deus estamos realizando tudo aos poucos, galgando devagar a realização do nosso sonho, que é a formação profissional e viver os propósitos de Deus na nossa vida. O meu é trabalhar como educador e treinador e ter o meu sustento profissional através desse trabalho que Deus me proporcionou”, finalizou.