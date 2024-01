Hoje, as suavizações de valetas estão previstas para a Rua 8 com Avenida 38, Rua 9 com Avenida 38, Rua 10 com Avenida 18, Rua 10 com Avenida 28, Rua 11 com Avenida 20, Rua 12 com Avenida 20 e Avenida 54 com Rua 22 (Santa Elisa).

O tapa-buracos, segundo o secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Paulo Paulon, será realizado na Avenida 46 com Rua 27 (Santa Elisa), Avenida 1 (Distrito de Assistência), Jardim Cervezão, Bela Vista e Parque Flórida.

Ele também informa que na tarde desta sexta-feira deverá ser realizada manifestação em memória da venezuelana Julieta Hernández, a palhaça “Miss Jujuba”, assassinada no final do ano passado no Amazonas. A concentração terá início às 16 horas, no coreto do Jardim Público, de onde os participantes seguirão a pé e de bicicleta a partir das 17 horas rumo ao Galpão das Artes Passarinhar, na Rua 1B, Cidade Nova.

Paulon destaca ainda que as obras de construção da ciclovia prosseguem no canteiro central da Avenida Visconde.