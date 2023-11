Suavização de valetas continua em andamento na Rua 3 com avenidas 28 e 34, Rua 4 com Avenida 34, Rua 8 com avenidas 32 e 34, Rua 10 com Avenida 30, Rua 12 com Avenida 36 e Rua 14 com Avenida 42. Todos esses trechos estão bloqueados ao tráfego e fazem parte do programa que prevê mais de 300 ações semelhantes.

Obras na Rua João Polastri têm previsão de entrega da ampliação das vagas de estacionamento e outras melhorias para a primeira semana de dezembro.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Paulo Paulon, as intervenções também seguem na Avenida Visconde do Rio Claro, com interdição nas proximidades da Rua 11 – sentido Lago Azul -, onde continuam os serviços de microdrenagen voltados à redução das enchentes. Além disso prossegue a remoção de escombros das estruturas que sustentavam os antigos semáforos, o que exige cautela dos condutores de veículos.

Pintura de sinalização horizontal será realizada hoje no Jardim Bonsucesso, Jardim São Paulo, bem como na Avenida Brasil, onde o trabalho se concentrará na reposição de ciclofaixa.

Já o tapa-buracos está no Jardim Claret, mais especificamente na Avenida 3, e envolve remoção de solo. Outros locais incluem a Avenida 2, no Porto Fino, e em trechos do Jardim Portugal.