O rio-clarense Rafael Mamprin Losano, 22 anos, conquistou neste sábado (22) o índice olímpico no hipismo, modalidade CCE (Concurso Completo de Equitação) categoria CCI 4 estrelas, para os Jogos Olímpicos que vão acontecer no ano que vem no Japão. A conquista ocorreu em Burgham Horse Trials na Escócia.

Rafael ficou na 38ª colocação de um total de 80 competidores do mundo inteiro. “Nesta competição haviam competidores renomados e que inclusive já disputaram olimpíadas. Essa foi uma conquista muito importante e comemorada por nós”, diz a mãe de Rafael, Cristina Mamprin Losano. Morando há mais de 5 anos na Inglaterra, Rafael vem treinando para a equipe brasileira e foi o primeiro da equipe CCE a conseguir a revalidação do índice olímpico. “Estou muito feliz pela conquista, pois é uma prova que envolve o adestramento, salto e cross com o animal e é necessário muito treinamento e concentração”, relata Losano.